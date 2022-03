Schalke: Malick Thiaw muss erstes Büskens-Training verletzt abbrechen

Mike Büskens stand erstmals in dieser Zweitliga-Saison als Cheftrainer auf dem Trainingsplatz. Malick Thiaw verletzte sich bei der Einheit.

Pünktlich um 10.38 Uhr betrat Mike Büskens den Trainingsplatz am Berger Feld. Der neue Trainer des FC Schalke 04 hat das Spielfeld selbst vorbereitet, alles aufgebaut, für seine erste richtige Einheit als Chef. Büskens war bekanntlich in den vergangenen Tagen durch Corona ausgefallen und sah das 3:0 beim FC Ingolstadt in der heimischen Isolation.

Seine erste Einheit mit der Mannschaft begann um 11 Uhr. Eine Hiobsbotschaft: Malick Thiaw musste während des Trainings behandelt werden. Kurze Zeit später war sein rechtes Knie bandagiert. Der Abwehrspieler musste mit dem Golfcart vom Platz gefahren werden.





Mit dabei waren beim Training derweil Thomas Ouwejan und Salif Sané. Beide standen auf dem Platz, machten das Aufwärmtraining mit und trainierten mit dem Ball. Ouwejan und Sané sind nach ihren Verletzungen offenbar auf einem guten Weg. Noch steht aber wohl nicht fest, ob es für einen Einsatz gegen Hannover 96 am kommenden Samstag reichen wird (13.30 Uhr, Veltins-Arena, Sky). An Einheiten mit Zweikämpfen nahmen beide Schalker am Mittwoch nicht teil.

Schalke 04: Latza fehlt weiterhin – Kyerewaa schaut bei den Profis rein

Mehmet Aydin stand ebenfalls auf dem Platz. Er trainierte allerdings separat und nicht mit dem Team. Weiterhin fehlt Danny Latza, der vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Ein neues Gesicht gab es hingegen im ersten Training von Büskens zu sehen: Daniel Kyerewaa, der bei der Regionalliga-U23 des FC Schalke spielt, trainierte mit. Der 20-Jährige ist ein offensiver Mittelfeldspieler und lief in dieser Saison 21 Mal für die zweite Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling auf. Dabei gelang ihm ein Tor.