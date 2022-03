Schalke: Fans erstligareif - nur ein Schal sorgt für Verwunderung

Der FC Schalke 04 hat beim FC Ingolstadt mit 3:0 gewonnen. Daran hatten auch die S04-Fans ihren Anteil. Sie waren erstligareif. Nur einer nicht.

Nach dem 3:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt redet der FC Schalke 04 wieder ein Wörtchen bei der Vergabe der Aufstiegsplätze mit. Durch die Punktverluste des SV Darmstadt, des FC St. Pauli und die Niederlage von Werder Bremen konnten die Königsblauen bei einem Sieg gegen den Tabellenletzten Boden auf die Konkurrenz gut machen und den Druck auf die Teams über ihnen erhöhen.

Das ist aufgrund einer Leistungssteigerung von S04 in der 2. Halbzeit auch gelungen, an der der eingewechselte Rodrigo Zalazar einen großen Anteil hatte. Nach seinem befreienden Treffer zum 1:0 in der 55. Minute lief er in Richtung der Schalker Fankurve, die direkt hinter dem Tor Ingolstädter angesiedelt war, und zeigte emotional das S04-Wappen. Ein klares Zeichen an den Anhang, dass Zalazar, der bereits einige Mal betont hatte, wie wohl er sich auf Schalke fühle, sich für den Aufstiegstraum weiter zerreißen will.





Und wohl auch ein Dankeschön an die mehr als 1000 Schalke-Fans, die das Spiel Audi Sportpark stimmgewaltig zu einem Heimspiel umfunktionierten. 11.300 Zuschauer waren zum Spiel der Schanzer gegen die Königsblauen zugelassen, insgesamt waren knapp 7000 Fans dann zur besten Sonntagsmittagszeit auch im Stadion. Nachdem das ursprünglich vorgesehene Ticketkontingent schnell vergriffen war, hatten die Knappen für das für den weiteren Saisonverlauf so wichtige Spiel in Bayern nochmal 400 Tickets nachordern können. Auf Bitte des Vereins waren nochmal je 200 Sitzplatzkarten und 200 Stehplatzkarten für S04-Anhänger vom FC Ingolstadt zur Verfügung gestellt worden. Auch diese Tickets waren restlos an den Fan gebracht worden, so dass es für den Schalker Block hieß: ausverkauft!

Aber auch unter die anderen Besucher hatten sich viele Schalke-Fans geschlichen, die für einen überragenden Support in dem kleinen Stadion sorgten und ihrem Team immer wieder den Rücken stärkten. Die S04-Fans in Erstliga-Form zeigten einmal mehr, dass sich Mike Büskens im Saisonendspurt auf sie verlassen kann.

Nur ein Anhänger sollte sich und seine Sorglosigkeit noch einmal hinterfragen. Nach dem Schalker Führungstreffer hielt ein Fan gut sichtbar einen Gazprom-Schal mit der Aufschrift „Wir geben Gas!“ in die Höhe. Sicher nur unbedacht. Aber diesen sollte er dringend mal austauschen. Die Botschaft an sich im sportlichen Kontext stimmt, der Gesamtzusammenhang sicher nicht mehr.