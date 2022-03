Schalke: Darum gibt es derzeit keine Autogrammkarten

Der FC Schalke bittet seine Fans derzeit davon abzusehen, nach Autogrammkarten zu fragen.

Der FC Schalke kann seinen Fans aktuell keine Wünsche nach Autogrammkarten erfüllen. Aufgrund der Trennung von Gazprom müssen die Königsblauen derartige Anfragen derzeit ablehnen, da auf den Karten "das Logo eines Unternehmens abgebildet ist, mit dem der Verein die Partnerschaft beendet hat." So beschreiben es die Königsblauen, die den Namen des Ex-Hauptsponsors derzeit nicht mehr nennen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beendete Schalke die Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor.

Schalke wies zudem „darauf hin, dass frankierte Rückumschläge, die in den kommenden Wochen eingehen, aus Kapazitätsgründen nicht zurückgeschickt werden können. Zur kommenden Saison wird Königsblau - wie in der Vergangenheit üblich - die Autogrammwünsche seiner Anhänger gerne wieder erfüllen.“

Schalke 04 möchte seine Frauenabteilung weiter ausbauen

Der FC Schalke 04 möchte seine Frauenfußballabteilung weiter ausbauen und plant, ab diesem Sommer mit zwei weiteren Teams den Trainingsbetrieb aufzunehmen.

Daher werden ab sofort interessierte Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren (Jahrgänge 2012 bis 2015) gesucht. „Bei uns steht die soziale Verantwortung an erster Stelle“, erklärt Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans und Vereinsangelegenheiten beim FC Schalke 04. „Diese geht in unserem Verein Hand in Hand mit der sportlichen Ausbildung der Mädchen.“

Darüber hinaus soll mit der Gründung einer U21-Mannschaft die Lücke zwischen dem Juniorinnen- und Seniorinnenbereich geschlossen werden. „Unser Ziel ist es, den Altjahrgängen der B-Juniorinnen eine Perspektive in einem ihrem Alter entsprechenden, geschützten Bereich zu geben, damit sie sich in ihrer gewohnten Umgebung frei entwickeln und entfalten können“, erläutert Frauenfußball-Abteilungsleiter Boris Liebing.