S04: Der beste Joker Europas ist ein Ex-Schalker

In Europas besten 15 Ligen hat kein Profi so oft nach Einwechslung getroffen wie ein früherer Angreifer des FC Schalke 04.

Nach einem unglücklichen Jahr mit dem Zweitliga-Abstieg am Ende beim FC Schalke 04 ist Benito Raman wieder in Form.

Für den belgischen Topklub RSC Anderlecht war der 27 Jahre alte Offensivspieler erst jüngst erfolgreich. Beim 3:0-Sieg gegen KV Oostende am vergangenen Sonntag traf er zum Endstand. Es war bereits das neunte Tor in der Jupiler Pro League für Raman. Seine Werte aus zwei Jahren auf Schalke mit vier und zwei Bundesliga-Treffern hat der Belgier damit bereits überboten.

Bemerkenswert: Sieben seiner neun Saisontore erzielte er nach Einwechslung - so auch gegen Oostende. Kein Profi in den Top-15-Ligen Europas war als Joker erfolgreicher. In dieser Rangliste lässt Raman Top-Spieler wie Wissam Ben Yedder (AS Monaco, sechs Tore) oder Karim Adeyemi (RB Salzburg, fünf Tore) hinter sich.

Vermutlich ist es eine bittersüße Statistik für Raman. Er steht zwar wettbewerbsübergreifend bei zwölf Toren und sechs Vorlagen in 36 Pflichtspielen, kommt aber dennoch zumeist von der Bank. In der Liga wurde der Ex-Nationalspieler in den letzten sieben Spielen nur eingewechselt.

Obwohl der flinke Angreifer flexibel auf den Flügeln und in der Spitze spielen kann, scheint die Konkurrenz in der Offensive Anderlechts zu groß zu sein. Insbesondere an Routinier Lior Refaelov (18 Pflichtspieltore) und Bayern-Leihgabe Joshua Zirkzee (14), hinter denen Raman der drittbeste Torjäger ist, gibt es derzeit kein Vorbeikommen. Vielleicht darf Raman ja am kommenden Sonntag, wenn der RSC im Heimspiel auf Royal Antwerpen trifft, endlich wieder von Beginn an ran.

Daten via transfermarkt.de

