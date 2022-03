Schalke-Update: Über 40.000 gegen Rostock zugelassen

Gute Neuigkeiten für Schalke-Fans. Gegen Rostock am Samstag dürfen über 40.000 Fans in die Arena.

Am Samstag wird es lauter als zuletzt in der Schalke-Arena. Denn wie der Klub am Freitag mitteilte, dürfen die Königsblauen am Samstag (13:30 Uhr) im Zweitliga-Heimspiel gegen Hansa Rostock vor 41.055 Zuschauern auflaufen.

Der Klub teilte mit: "Der FC Schalke 04 darf ab sofort seine Arena mit bis zu 75 Prozent der verfügbaren Zuschauerkapazität auslasten. Das entspricht einer Zulassung von 41.055 Sitzplätzen. Die Mannschaft hofft, am Samstag (5.3., 13.30 Uhr) vor einer möglichst großen Kulisse im königsblauen Wohnzimmer aufzulaufen. Jeder zusätzliche Fan im Stadion hilft dem Team."

Tickets können über [url=]anfragen.schalke04.de[/url] bis anderthalb Stunden vor Spielbeginn direkt angefragt werden. Zudem öffnen am Spieltag die Tageskasse West um 10.30 Uhr sowie das ServiceCenter an der Geschäftsstelle um 8 Uhr (geöffnet bis Anpfiff).

Info für Dauerkartenbesitzer

Für die Partie gegen Hannover 96 (Samstag, 19. März, 13.30 Uhr) können auch die Dauerkarten wieder freigeschaltet werden. Dies erfolgt für die restlichen vier Heimspiele in dieser Saison (Hannover, Heidenheim, Bremen und St. Pauli). Die Aktivierung erfolgt hierbei vollautomatisch, der Dauerkarteninhaber muss also nichts weiter unternehmen.

Ausgenommen von der Freischaltung sind lediglich diejenigen Dauerkarten, deren Besitzer in der Hinrunde das Angebot des Vereins auf freiwillige Pausierung bis zum Saisonende angenommen haben. Diese Dauerkarten werden erst wieder für die Saison 2022/2023 freigeschaltet. Eine nachträgliche Freischaltung einer bereits pausierten Dauerkarte ist nicht möglich.