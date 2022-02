Schalke: Früheres Vindheim-Comeback dank Spezial-Therapie?

Der FC Schalke 04 muss derzeit auf Andreas Vindheim verzichten. Der Norweger unterzieht sich in seiner Heimat einer Spezial-Behandlung für ein schnelles Comeback.

Noch auf unbestimmte Zeit muss der FC Schalke 04 auf Andreas Vindheim verzichten. Ein schmerzhafter Ausfall für S04, denn der Norweger entpuppte sich nach seinem Wechsel in Winter prompt als die benötigte Verstärkung auf der rechten Außenbahn.

Doch bei seinem zweiten Einsatz zog sich Vindheim eine Wadenverletzung zu. Um die Rückkehr auf den Platz zu beschleunigen, ergriff der 26-Jährige nun weitere Maßnahmen.

Vindheim flog in seine Heimat, um sich dort offenbar einer Spezial-Therapie zu unterziehen. In einem Beitrag auf dem Instagram-Profil einer Klinik aus der norwegischen Stadt Bergen ist zu sehen, wie sich Vindheim auf dem Rücken liegend mit der unteren Körperhälfte in einem medizinischen Gerät befindet.





Über vier Tage werde sich Vindheim einer Vakuumbehandlung unterziehen, um die Verletzungszeit zu verkürzen, heißt es in der zugehörigen Bildunterschrift. Bei einer Vakuumtherapie wird ein leichter Unterdruck rund um eine Wunde erzeugt. Dieser Vorgang soll sich positiv auf die Heilung auswirken.

Zuletzt hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder eine eher zurückhaltende Prognose mit Blick auf Vindheim abgegeben. Er sei guten Mutes, dass Vindheim spätestens nach der kommenden Länderspielpause wieder einsatzbereit sei, sagte Schröder. Das wäre am ersten April Wochenende.

