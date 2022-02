Schalke: Was Terodde nach der Düsseldorf-Pleite Hoffnung macht

Der S04-Torjäger spricht über die bittere Niederlage bei Fortuna Düsseldorf. Für das nächste Spiel gegen Paderborn fordert eine Reaktion.

Simon Terodde war auch am Montagabend noch anzusehen, dass ihn der Aufritt des FC Schalke 04 am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf doch ziemlich genervt hat. "Das war zu wenig", sagte Schalkes Torjäger im Zweitliga-Doppelpass bei Sport1 über das 1:2 (1:0) in der Landeshauptstadt. "Uns stand ein Gegner gegenüber, der uns gezeigt hat, wie es geht", so Terodde über den Auftritt der Düsseldorfer mit ihrem neuen Trainer Daniel Thioune. Und daher könne man die These, dass die S04-Leistung die schlechteste der bisherigen Saison gewesen ist, auch so stehen lassen.





Doch der 33-Jährige wollte sich nicht allzu lang mit der Pleite vom Wochenende aufhalten. Schon am Freitag kommt der SC Paderborn (18.30 Uhr/Sky) in die Arena. "Bislang konnten wir nach Negativerlebnissen sofort zurückschlagen", meinte Terodde. "Das gibt mir Hoffnung für die nächsten Spiele." Ziel müsse sein, gerade in den Heimspiele souveräner aufzutreten. "Ich hoffe, dass wir auch mal eine Serie starten können", sagte der Zweitliga-Rekordtorschütze.

Schalke: Simon Terodde will die Fans zurückgewinnen

So wie es derzeit Werder Bremen mit Neu-Trainer Ole Werner gelingt. Sieben Spiele hat der Absteiger am Stück gewonnen. Nach einem Fehlstart stehen die Bremer inzwischen auf dem zweiten Tabellenplatz - vor Schalke. "Ich bin mir auch sicher, dass sie nicht durchmarschieren werden, sondern auch mal unentschieden spielen", so Terodde, der keinen eindeutigen Favoriten im Aufstiegsrennen ausmachen kann. "Viele Mannschaften machen es gerade gut."

Damit auch Schalke vorne mitkämpfen kann, muss eine Reaktion her, möglichst schon gegen Paderborn. Wenn man nach schwachen Aufritten die enttäuschten Gesichter in der Fankurve sehe, so Terodde, gebe es "mir den Anreiz, es besser zu machen". Er freut sich auf die Rückkehr der Zuschauer: "Du kannst die Fans schnell zurückgewinnen, Freitag kommen auch wieder 10.000. Ich bin mir sicher, dass wir demnächst ein anderes Gesicht zeigen und die Fans wieder glücklich machen werden."

Ob es dann für den Aufstieg reicht? Terodde will jedenfalls auch in der kommenden Saison für Schalke auf Torejagd gehen. Sportdirektor Rouven Schröder hatte bereits im Oktober 2021 eine Vertragsverlängerung angedeutet.

