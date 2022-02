Schalke: Der heimliche Matchwinner gegen Regensburg

Schalke 04 hat am Samstag 2:1 (0:1) gegen Jahn Regensburg gewonnen. Ein Mittelfeldspieler der Knappen zeigte eine starke Leistung - wieder mal.

Nach dem hart erkämpften 2:1 gegen Jahn Regensburg wurden beim FC Schalke 04 vor allem die beiden Joker Marius Bülter und Malick Thiaw gefeiert. Bülter hatte mit zwei Vorlagen das Fundament für die Aufholjagd gelegt, Thiaw per Kopf das Siegtor erzielt. Doch auch ein weiterer S04-Profi hätte sich das Attribut "Matchwinner" wohl verdient: Blendi Idrizi.

Schalke: Idrizi mit starken Werten gegen Regensburg

Der 23-Jährige rannte, dribbelte, spielte kluge Pässe, schmiss sich in die Zweikämpfe - und bewies einmal mehr, warum er in den vergangenen Wochen auf der Achter-Position gesetzt war. Fünfmal in Serie gehörte Idrizi zuletzt zur Startelf. Dabei hätten S04-Trainer Dimitrios Grammozis in Danny Latza oder Dominick Drexler (beide fehlten gegen Regensburg) teilweise arrivierte Alternativen zur Verfügung gestanden.

Gegen Regensburg rechtfertigte Idrizi seine Nominierung erneut. An Toren war er zwar nicht beteiligt, lieferte aber ansonsten eine starke Leistung - auch wenn ihm nicht alles gelingen wollte -, die sich in den Statistiken niederschlug: Von allen Feldspielern spulte der vierfache Nationalspieler des Kosovos die meisten Kilometer ab (11,9). Er war der schnellste Spieler auf dem Platz (33,39 km/h), hatte nach Thomas Ouwejan die zweitmeisten Ballkontakte aller Schalker (58). Starke Werte erzielte Idrizi auch mit Blick auf seine Pass- (87 Prozent) und Zweikampfquote (58 Prozent).





Bezeichnend, dass Grammozis nach rund einer Stunde den eher schwachen Rodrigo Zalazar vom Feld nahm und Idrizi stattdessen durchspielen ließ. Der frühere U23-Spieler, der seit dem Saisonbeginn fest zum Profikader gehört, entwickelte sich in den letzten Wochen zu einem echten Leistungsträger.

Auf der Halbposition im zentralen Mittelfeld fühlt sich Idrizi offenbar pudelwohl. "Sie ist wie geschaffen für meine Spielweise. Ein Box-to-Box-Spieler zu sein, entspricht meinen Stärken", sagte er neulich im Vereinsinterview - und bestätigte seine Worte gegen Regensburg mit Ballsicherheit, Raumverständnis und viel Einsatz.

Sein einziges Manko: Idrizi ist noch ohne Saisontor, steht nach elf Einsätzen bei einer Vorlage. Er weiß: "An meiner Abschlussstärke muss ich definitiv arbeiten." Vielleicht gibt es ja beim Gastspiel in Düsseldorf am kommenden Sonntag auch in dieser Hinsicht Fortschritte.





Weitere News zum FC Schalke 04 gibt es hier.