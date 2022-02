Schalke: Nur 500 Karten für Düsseldorf! S04 mit Fan-Appell

Nach dem Sieg gegen Jahn Regensburg, ist vor dem Westschlager gegen Fortuna Düsseldorf. Der FC Schalke 04 setzt auch bei der Fortuna auf seine Fans.

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) tritt der FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf an. Der S04 hat von der Fortuna ein übliches Karten-Kontingent zur Verfügung gestellt bekommen und hofft auf die Kreativität seiner Fans.

Welch gewichtige Rolle die Anhänger der Königsblauen für die Mannschaft von Dimitrios Grammozis spielen können, hat dieser nach dem hart erkämpften dem 2:1-Sieg gegen Jahn Regensburg noch einmal erklärt: „Die Fans waren sehr wichtig, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wenn man dann auf unsere Kurve spielt und diese Standardsituationen bekommt, dann ist es schon eine andere Wucht, eine andere Dynamik, wenn dann der Ball reingeflogen kommt.“ Und fügt hinzu: „Und der Gegner hat dann natürlich Respekt. Man kann sich vorstellen, wenn das Ding hier voll ist, wie dann die Bälle reingespielt werden. Sie sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor für uns.“





Gerade, wenn es in den Heimspielen nicht so läuft, wie geplant – so wie gegen Regensburg: „Natürlich wollen wir auch ein anderes Gesicht zeigen. Aber man darf nicht vergessen: Die 2. Liga ist brutal. Wenn Schalke gegen Regensburg spielt, dann ist in vielen Köpfen drin: "Ach, ja, das wird so ein Ding wie in Aue werden. Und wenn man dann nicht in Führung geht – oder nicht klar in Führung geht, dann heißt es: Warum denn nicht?' Aber die 2. Liga ist schwer, die 2. Liga ist brutal. Das betone immer wieder.“

Es wird so sein, dass wir für das kommende Auswärtsspiel in Düsseldorf 500 Karten bekommen, also fünf Prozent der Kapazität Thomas Kirschner

Auch am nächsten Spieltag wollen die Königsblauen wieder auf die Unterstützung der Fans setzen. Auch, wenn beim Auswärtsspiel in Düsseldorf nicht 10.000 S04-Anhänger dabei sein können, wie beim letzten Spiel mit Zuschauern im Oktober 2018 in der Landeshauptstadt, bauen die Königsblauen beim West-Schlager auf zahlreiche Unterstützung. Doch das wird schwierig. „Es wird so sein, dass wir für das kommende Auswärtsspiel in Düsseldorf 500 Karten bekommen, also fünf Prozent der Kapazität“, erklärte der Fanbeauftragte Thomas Kirschner in der Halbzeit des Spiels gegen Jahn Regensburg. Das ist eine gerechte Verteilung, aber: „Das ist natürlich definitiv zu wenig, und ist ja so ähnlich wie mit den 750 Karten, die wir hätten bis Mittwoch verteilen können.“ Am Montag wollen die Schalker den Verteilmechanismus bekanntgeben.

Zusätzlich setzt Kirschner auf die Kreativität der S04-Fans. Mehr als die offiziell zugestandenen 500 Schlachtenbummler sollten es schon sein. „Da bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube der eine oder andere kennt vielleicht auch noch jemanden aus Düsseldorf. Einen Arbeitskollegen oder sonst was. Also nutzt die verschiedenen Kanäle“, appellierte Kirschner. Ganz so einfach wird das allerdings nicht, denn es wird auch in Düsseldorf keinen freien Kartenverkauf geben. Der am Montag beginnende Abverkauf der 9.500 Düsseldorfer Tickets richtet sich nur an Supporters-Pass-Inhaber und Fortuna-Mitglieder.