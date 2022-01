2. Bundesliga: Schalke-Gegner holt Verstärkung aus NRW

Am Samstag geht es für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga weiter. Dann ist der SSV Jahn Regensburg in der Arena zu Gast. Jahn kommt mit einem neuen Spieler.

Vor der Partie am Samstag (5. Februar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Schalke 04 hat sich der SSV Jahn Regensburg verstärkt. Der SSV Jahn leiht kurz vor Ende der Transferperiode Außenbahnspieler Nicklas Shipnoski (24) von Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf für eineinhalb Jahre für die laufende Spielzeit 2021/22 sowie die Folgesaison 2022/23 aus. "Nicklas bringt das Profil mit, nach dem wir gesucht haben. Nach den Abgängen von Jann und André wollten wir in der Offensive einen Impuls setzen und sind überzeugt, dass wir so im Angriff variabler sind. Nicklas ist ein dynamischer Spieler mit Tiefgang. Mit dem Transfer haben wir bewusst auch einen Vorgriff auf kommende Saison getätigt", wird Roger Stilz, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, auf de Regensburger Homepage zitiert.



