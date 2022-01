Fortuna Düsseldorf: Sportvorstand richtet Appell an die Fans

Um die Fangemüter zu beruhigen hat sich Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs an seine Fans gewandt. Die Worte scheinen allerdings ins Leere zu gehen.

Die Lage von Fortuna Düsseldorf verschlimmert sich zunehmend. Nach dem Absturz auf Platz 15 haben die Landeshauptstädter noch drei Punkte Vorsprung auf den SV Sandhausen, der sich auf dem ersten Relegationsplatz. Das Spiel gegen Nürnberg (0:1) wurde bereits zum Endspiel für Trainer Christian Preußer ausgerufen, allerdings darf der ehemalige U23-Coach des SC Freiburg vorerst weiter werkeln.

Nun hat sich auch Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs zu Wort gemeldet. Über die Kanäle in den sozialen Netzwerke hat sich der ehemalige Erfolgsmanager des SV Werder Bremen an die Fans gewandt: „Unsere sportliche Situation ist sehr kritisch und ich kann daher die Sorgen der Fans nachvollziehen und verstehe jeden, der aktuell seinen Unmut äußert“, wird Allofs zitiert. „Ich nehme diese Sorgen sehr ernst und sehe mich auch absolut in der Pflicht, die Fortuna sportlich wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Daran arbeiten wir jeden Tag und ich kann allen Mitgliedern und Fans versichern, dass unser gesamtes Handeln darauf ausgelegt ist, dass wir sportlich wieder erfolgreicher werden.“

Schaut man sich die Kommentare auf der Facebook-Seite an, gehen die Worte ins Leere. Die Fans sind in großer Sorge, dass in Jahr zwei nach dem Abstieg aus der Bundesliga der Weg in die 3. Liga führt.

Zumal es bei der Fortuna auch personell keine guten Neuigkeiten gibt. Zu Beginn der Länderspielpause vermeldet der Klub, dass zwei Spieler erst einmal ausfallen werden. Eigengewächs Emmanuel Iyoha hat sich eine Muskelverletzung im Hüftbeuger zugezogen. Er fällt somit „bis auf Weiteres“ aus, wie er in der Mitteilung heißt. Zudem hatte Lex-Tyger Lobinger das Training aufgrund von Rippenproblemen abbrechen müssen. Beim ehemaligen Wattenscheider stehen allerdings noch weitere Untersuchungen aus.

Die Preußer-Elf absolviert das nächste Spiel am 6. Februar bei Holstein Kiel. Die Störche haben sich beim 2:1-Sieg in Regensburg am vergangenen Sonntag allerdings Luft im Abstiegskampf verschaffen können. Am Donnerstag absolviert die Fortuna ein Testspiel gegen den VfL Bochum.