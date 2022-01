Schalke: Erster Sommerzugang schon wieder weg

Der erste Sommerzugang des FC Schalke hat den Verein bereits wieder verlassen.

Vor wenigen Tagen stellte der FC Schalke 04 den ersten Zugang der Winter-Transferperiode vor. Der Norweger Andreas Vindheim läuft in der Zweitliga-Rückrunde für die Königsblauen auf. Der Rechtsverteidiger kommt vom tschechischen Erstligisten Sparta Prag und wurde bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen. Zudem verfügt Schalke über eine Kaufoption.

Nun gibt es auch den ersten Abgang. Dries Wouters wird für den Rest der laufenden Saison zum KV Mechelen wechseln. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts vereinbarten der FC Schalke 04 und der belgische Erstligist Stillschweigen.

Wouters war erst im Sommer ablösefrei vom KRC Genk nach Gelsenkirchen gewechselt. Doch der defensive Mittelfeldspieler, der für drei Jahre bei den Königsblauen unterschrieb, konnte sich nicht durchsetzen. Er lief in der bisherigen Spielzeit nur drei Mal für Schalke auf (zwei Mal in der 2. Bundesliga, ein Mal im DFB-Pokal).

„Dries ist ein guter und sehr professioneller Junge, von dessen Potenzial wir weiterhin überzeugt sind. Gemeinsam mit ihm sind wir übereingekommen, dass er in den kommenden Monaten unbedingt Spielpraxis sammeln muss. Aufgrund der starken Konkurrenz in unserem Kader wird das hier auf Schalke jedoch schwierig. Daher sehen wir in der Leihe die bestmögliche Option für beide Seiten“, erklärte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.