Abwehr-Alarm: Setzt Bremen gegen Schalke auf einen 16-Jährigen?

Werder Bremen gehen vor der Partie gegen Schalke 04 die Abwehrspieler aus. Trainer Markus Anfang könnte einem Toptalent zum Debüt verhelfen.

Am Samstagabend kommt es zum Topspiel in der 2. Bundesliga: Im Duell der beiden Absteiger trifft Werder Bremen auf den FC Schalke 04 (20.30 Uhr/live in unserem Ticker)

Vor der Partie plagen die Gastgeber große Sorgen in der Defensive. Abwehrspieler Marco Friedl wurde in der Länderspielpause positiv auf Corona getestet. Gegen Schalke wäre der 23-jährige Österreicher aufgrund einer Gelbsperre ohnehin nicht dabei gewesen.

Veljkovic fällt länger aus

Friedls Teamkollege Milos Veljkovic zog sich beim 2:1-Sieg der serbischen Nationalmannschaft in Portugal, durch den sich sein Team für die WM qualifizierte, eine Muskelverletzung zu. Gegen Schalke fehlt der 26-Jährige damit.

Abwehrchef Ömer Toprak ist gerade erst eine hartnäckige Wadenverletzung auskuriert. Für den 32-Jährige könnte ein Startelf-Einsatz zu früh kommen. Der junge Lars Lukas Mai (21) befindet sich einer Formkrise und dürfte daher ebenfalls keine Option sein. Bleibe Anthony Jung (30), der zuletzt in der Bremer Dreierkette überzeugt hat.

Groß und Gruev als Optionen

Werder-Trainer Markus Anfang muss also improvisieren: Die Mittelfeldspieler Christian Groß (32) und Ilia Gruev (21) sind Optionen für die Abwehr.

"Und dann haben wir noch Fabio", wird Anfang auf dem Portal "Deichstube" zitiert. Damit meint der Trainer den erst 16-jährigen Fabio Chiarodia.

Leverkusen wollte Chiarodia

Der Italiener könnte noch in der B-Jugend spielen, womöglich gibt er am Samstag sein Debüt bei den Profis. Dass Chiarodia großes Talent hat, ist bekannt. Im Sommer buhlte Bayer Leverkusen um den Abwehrspieler, der im Herbst aber einen langfristigen Profivertrag in Bremen unterzeichnete.

Nun könnte seine erste Aufgabe sein, Schalke-Torjäger Simon Terodde zu stoppen. Allerdings deutete Anfang auch an, dass Chiarodia nur eine Notlösung sein. Der Trainer dürfte darauf hoffen, dass sich Ömer Toprak für das Duell mit den Königsblauen fit meldet.