Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat sich in der Spitzengruppe etabliert. Abwehrjuwel Malick Thiaw stand in jedem Spiel in der Startelf.

Es war die 13. Minute beim 3:0-Heimsieg des FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden (23.10.), als Gäste-Spieler Heinz Mörschel im Strafraum freigespielt wurde. Der 24-Jährige setzte zum Schuss an, wurde jedoch von Malick Thiaw geblockt. Schalkes Innenverteidiger klärte den Ball mit einer perfekt getimten Grätsche zur Ecke und verhinderte einen möglichen Rückstand.

Es war ein Symbolbild der Leistungen des 20-Jährigen im bisherigen Saisonverlauf: souverän, unaufgeregt und abgeklärt. Thiaw spielte in allen elf Liga-Spielen von Beginn an und hat in der Dreierkette neben Abwehrchef Ko Itakura und Marcin Kaminski einen erheblichen Anteil daran, dass sich die Defensive stabilisierte – in den jüngsten vier Partien blieb S04 sogar ohne Gegentor. Der Youngster entwickelte sich nach dem Abstieg zu einem Leistungsträger und wurde in den vergangenen Monaten sogar zum Stammspieler bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. In vier EM-Qualifikationspartien stand er in der Startelf, holte vier Siege und erzielte auch seinen ersten Länderspieltreffer beim 3:1-Erfolg in Lettland.

Thiaw ist der wertvollste Spieler der 2. Liga

Aktuell ist der gebürtige Düsseldorfer weder auf Schalke noch beim DFB-U21-Team aus der Startelf wegzudenken. Sein Marktwert beträgt laut Transfermarkt.de bereits 4,5 Millionen Euro. Kein Spieler in der 2. Liga ist mehr wert. Thiaw teilt sich die Spitzenposition mit Marco Friedl, Leonardo Bittencourt (beide Werder Bremen) und Mario Vuskovic (Hamburger SV).

Von seiner Spielweise und Statur erinnert der großgewachsene Innenverteidiger an einen jungen Joel Matip. Schalkes früherer Abwehrchef spielte von 2000 bis 2016 für Königsblau. Beide Abwehrspieler sind schnell, kopfball– und zweikampfstark. Mittlerweile ist Matip Stammspieler beim FC Liverpool und wurde mit dem Klub Meister und Champions League-Sieger. Es bleibt abzuwarten, ob Thiaw eines Tages auch dieses Level erreichen kann.

Thiaw kam aus Mönchengladbach

2015 wechselte der 20-Jährige von Borussia Mönchengladbach in die Knappenschmiede und durchlief in Gelsenkirchen einige Jugendmannschaften. In der U19 wurde er unter Trainer-Ikone Norbert Elgert Vize-Kapitän. Der Lohn folgte prompt: Am 07.03.2020 feierte Thiaw sein Bundesliga-Debüt gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:1). Es war die letzte Partie vor der Corona-Pause.