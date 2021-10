Schalke: Letztes Dresden-Heimspiel vor 27 Jahren - und was für eins

Schalke 04 gegen Dynamo Dresden. Diese Partie gab es so zuletzt vor 27 Jahren in Gelsenkirchen. Damals gab es eine klare Angelegenheit.

Am 18. November 1994 gab es zuletzt im Ligamodus das Spiel zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden. Das ist bald 27 Jahre her. In der Bundesliga wurde damals im Parkstadion vor 23.900 Zuschauern gespielt.

Die Sicht damals war überschaubar, der Nebel machte es den 22 Akteuren nicht leicht. Schalke kam damit besser zurecht. Nach 90 Minuten stand ein 4:0 auf der Anzeigetafel. Ein Ergebnis, dass die weit über 50.000 Zuschauer am Samstagabend gerne erneut angezeigt bekommen würden.

Schalke: Lehmann - Eigenrauch - Herzog - Linke - Anderbrügge - Büskens - Ksienzyk - Latal - Nemec - Scherr - Mulder Lehmann - Eigenrauch - Herzog - Linke - Anderbrügge - Büskens - Ksienzyk - Latal - Nemec - Scherr - Mulder Dresden: Cherchesov - Beuchel - Kern - Lesiak - Pilz - Kranz - Rath - Ratke - Spies - Stammann - Ekström Tore: 1:0 Mulder (21.), 2:0 Latal (30.), 3:0 Latal (46.), 4:0 Büskens (52.)

Mit Blick auf die Heimspielbilanz fällt auf. Bisher konnte Dynamo nie bei den Königsblauen gewinnen. Vier Mal gab es das Duell bisher erst in Gelsenkirchen. Zwei Mal gewann Schalke, zwei Mal teilte man sich die Punkte, in 360 Minuten erzielte Dresden erst ein Tor im Ruhrgebiet.

Anders sieht es in Dresden aus. Alle drei Ligapartien gewann Dynamo, in Dresden gab es für Schalke bisher nichts zu holen.

Ebenfalls anders als 1994: Wer beim Schalker Heimspiel gegen Dynamo Dresden sein kaltes Bier genießen will, muss dieses Mal auf alkoholfreies zurückgreifen. Wie der Verein am Donnerstagabend bekannt gab, wird es keinen Verkauf alkoholischer Getränke geben. Wie der Verein schreibt, hatte die Polizei Gelsenkirchen einem vorgelegten Sicherheitskonzept mit Alkoholverkauf nicht zugestimmt.