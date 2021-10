Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 fuhr bei Hannover 96 (1:0) den dritten Dreier in Serie ein. Trainer Dimitrios Grammozis war stolz auf seine Mannschaft.

Der FC Schalke 04 brauchte am Freitagabend beim Auswärtsspiel gegen Hannover 96 über 20 Torschüsse, um die Dominanz in Zählbares umzumünzen. In der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Marcin Kaminski die Schalker und erzielte den hochverdienten 1:0-Siegtreffer. Mit diesem Tor belohnte sich die Elf von Trainer Dimitrios Grammozis für einen starken und seriösen Auswärtsauftritt. Bis auf die Chancenverwertung gab es kaum etwas zu bemängeln.

Ich hoffe, dass uns dieser Sieg noch mehr Selbstvertrauen geben wird und möchte mich auch bei den Fans für die super Unterstützung bedanken. Dimitrios Grammozis war erleichtert.

Der Coach war zufrieden mit der Leistung: "Wir sind überglücklich, dass wir bei einem sehr starken Gegner drei Punkte mitnehmen konnten. Die Jungs haben ein tolles Spiel gemacht und hatten sehr viele Torchancen. Gratulation für die Leistung. Ich hoffe, dass uns dieser Sieg noch mehr Selbstvertrauen geben wird und möchte mich auch bei den Fans für die super Unterstützung bedanken. Es ist umso schöner, dass wir unseren Fans diesen Sieg schenken konnten", erklärte der Fußballlehrer auf der anschließenden Pressekonferenz.

Er wurde sehr oft gefoult und hatte eine riesige Fleischwunde an der Achillessehne. Der Junge hat sich durchgebissen und die entscheidende Flanke zum Tor-Erfolg gegeben. Der Schalke-Coach über Dominick Drexler.

Dass ausgerechnet Innenverteidiger Kaminski zum Matchwinner avancierte, war überraschend. Schließlich ist der Pole nicht als Torjäger bekannt. Grammozis lobte seinen Dauerbrenner nicht nur aufgrund des Siegtreffers: "Er hat unserem Spiel sehr viel Ruhe gegeben. Alle Jungs haben performt und gut gearbeitet. Wenn ich an Dome Drexler denke: Er wurde sehr oft gefoult und hatte eine riesige Fleischwunde an der Achillessehne. Der Junge hat sich durchgebissen und die entscheidende Flanke zum Tor-Erfolg gegeben. Es war ein rundum gelungener Abend."





Auch Hannover-Trainer Jan Zimmermann musste die Überlegenheit des Tabellendritten aus dem Ruhrgebiet anerkennen: "Schalke war wirklich ein starker Gegner. Wir konnten uns vorne gar nicht durchsetzen. Die Jungs haben alles investiert, aber wir wissen, dass wir deutlich besser Fußball spielen müssen. Der Sieg für Schalke geht natürlich absolut in Ordnung."