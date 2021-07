2. Liga: Nach 1:3: Was die S04-Fans am meisten stört

Mit 1:3 verlor Schalke am Freitag gegen den HSV. Die Fans übten sich in den sozialen Netzwerken in Skepsis, Zurückhaltung und Aufbruchstimmung.

Der Auftakt ging daneben - mit 1:3 unterlag Bundesliga-Absteiger Schalke 04 im großen Traditionsduell dem Hamburger SV zum Auftakt der 2. Bundesliga 2021/22. Die Fans der Königsblauen zeigten nach dem Abpfiff sowie mit etwas Abstand am nächsten Morgen gemischte Reaktionen auf die Niederlage gegen die Hansestädter. Was klar heraussticht: die Passivität der Schalker ist in den Augen der Anhänger das größte Problem. Von allem war aber ein bisschen dabei. Das Twitter-Gewitter.





























