FUSSBALL INSIDE: Ricken, Kehl, Mislintat - die Hintergründe zur neuen BVB-Führung

BVB ändert seine Führungsstruktur. Lars Ricken übernimmt Geschäftsführer-Posten. In einer Podcast-Sonderfolge ordnen wir das ein.

Dass Borussia Dortmund Veränderungen in der Chefetage bevorstehen, ist seit dem angekündigten Rückzug von Hans-Joachim Watzke keine Überraschung mehr. Wohl aber, wie diese konkret aussehen. Denn am Montag vermeldete der BVB, dass er seine Geschäftsführung umstrukturiert und Lars Ricken ab Mai die neu geschaffene Position als Geschäftsführer Sport übernimmt.

Damit liegt ein Teil des Aufgabengebiets von Watzke künftig in den Händen des bisherigen NLZ-Chefs - und nicht etwa in denen von Sebastian Kehl, wie es viele vermutet hatten. Der Ex-Profi bleibt weiterhin Sportdirektor in Dortmund. Unterstützung erhält er von Sven Mislintat, der als Kaderplaner zu seinem früheren Verein zurückkehrt.

In einer Sonder-Videofolge unseres Podcasts „fußball inside“ diskutieren FUNKE-Sport-Redaktionsleiter Sebastian Weßling und BVB-Reporter Christian Woop über die Personal-News beim BVB und beleuchten die Hintergründe. „Ricken hatte außerhalb des engsten Kreises beim BVB wohl niemand auf dem Zettel.

Es hatte sich ja eine Lösung mit Kehl angedeutet“, meint Woop. Die Berufung der Vereinslegende in die Geschäftsführung hält er für „spannend. Ricken ist einer mit Stallgeruch.“ Für Kehl hingegen sei diese Entscheidung „auf den ersten Blick ein Schlag“.

Wie sich die Entwicklungen auf die Zukunft von Kehl auswirken könnten, warum Ricken befördert wird und was sich die Verantwortlichen von der Mislintat-Rückkehr erhoffen - diese und weitere Fragen beantworten wir in „fußball inside“. Viel Spaß beim Zuschauen!

Der BVB im Podcast fußball inside

