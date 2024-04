Sperren: Saarbrücken fehlt Gaus gegen RWE, BVB und VfL Bochum mit zwei Ausfällen

Der BVB und der VfL Bochum müssen jeweils auf zwei gesperrte Spieler verzichten. Ein Überblick.

Die Ligen gehen in den Endspurt. Für fast alle Revier-Vereine der ersten drei Ligen geht es noch um was. Da kann jede Sperre, jeder Ausfall weh tun. Hier eine Übersicht über die gesperrten Akteure am kommenden Wochenende.

VfL Bochum - TSG Hoffenheim

Es geht weiter um das sportliche Überleben für den VfL Bochum. Nach vielen sieglosen Partien soll am Freitag ein Heimdreier gegen die TSG Hoffenheim her, sonst droht weiter die Relegation oder der direkte Abstieg.

Gegen die Hoffenheimer muss Trainer Heiko Butscher aber auf Christopher Antwi-Adjei und Patrick Osterhage verzichten. Beide pausieren nach der fünften Gelben Karte, die sie in Wolfsburg sahen.

RB Leipzig - BVB

Platz vier steht auf dem Spiel in diesem direkten Duell Vierter gegen Fünfter. Dabei muss der BVB auf Emre Can und Ian Maatsen verzichten. Beide sahen beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen die fünfe Gelbe Karte.

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

Während bei Schalke niemand gesperrt ist, muss die Fortuna in dem heißen Duell auf Schalke auf en gesperrten Innenverteidiger Jamil Siebert verzichten, der bisher 22 Partien in der Saison bestritt.

Saarbrücken – RWE

Rot-Weiss Essen musste nach dem 2:0 bei Waldhof Mannheim keine weitere Sperre beklagen. Saarbrücken aber schon. Denn Marcel Gaus wird gegen RWE fehlen. Der Stammspieler des FCS kassierte seine fünfte Gelbe Karte beim 1:1 bei 1860 München.

Da RWE bereits am Sonntag (13:30 Uhr) wieder ran muss, müssen mit Torben Müsel, Vinko Sapina und Eric Voufack drei Akteure bei einer weiteren Verwarnung pausieren. Sapina fehlt in Saarbrücken verletzt, Voufack hat gerade erst eine Blessur überstanden, daher wird nur Müsel in der Startelf stehen und muss dementsprechend aufpassen.

RWE – FC Ingolstadt

Kein Spieler des FC Ingolstadt verpasst das Spiel in Essen aufgrund einer Gelbsperre.

MSV - Sandhausen

Mit Alaa Bakir, Marvin Knoll, Jonas Michelbrink, Robin Müller, Thomas Pledl, Kolja Pusch, Marvin Senger und Niclas Stierlin sind weiter acht Spieler bei einer nächsten Gelben Karte gesperrt. Gegen Sandhausen fehlt allerdings kein MSV-Spieler gesperrt.

BVB II - Erzgebirge Aue

Bei der Partie fehlt nur Franz Pfanne dem BVB II aufgrund seiner Gelbsperre.