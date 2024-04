Bundesligist Werder Bremen verliert sein Sturmtalent Nick Woltemade - wohl an einen Liga-Konkurrenten.

2022/23 wurde Nick Woltemade zum besten Drittliga-Spieler der Saison gewählt. Der 1,98-Meter-Mann der SV Elversberg setzte sich im Fan-Voting auf Instagram gegen seine Konkurrenten Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) und Ba-Muaka Simakala (damals VfL Osnabrück) durch und folgte damit auf Baris Atik (1. FC Magdeburg), dem Titelträger der Spielzeit 2021/22.

Von insgesamt 35.208 abgegebenen Stimmen auf dem offiziellen Kanal der 3. Liga auf Instagram entfielen 53,89 Prozent der Stimmen (18.972) auf Woltemade. Arslan kam auf 10.649 Stimmen, Simakala auf 5587. Es war ein deutlicher Sieg für den Stürmer, der für den Meister in 31 Partien zehn Treffer erzielte und weitere neun Tore vorbereitete.

Im Sommer kehrte Woltemade dann nach seiner Leihe von Elversberg zu seinem Heimatverein Werder Bremen zurück. Seitdem absolvierte er 23 Partien (6 Startelfeinsätze) in der Bundesliga, wartet aber noch auf seinen Premierentreffer. Bereits seit 2010 schnürt der deutsche U21-Nationalspieler die Schuhe für die Grün-Weißen.

Ein weiteres Jahr an der Weser wird aber nicht dazukommen, denn der 22-Jährige hat sich dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

"Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, auch dank meiner Erfahrung in Elversberg, ab Sommer eine neue sportliche und persönliche Herausforderung anzunehmen. Euer Support in den letzten Jahren war großartig, dafür möchte ich mich von Herzen bedanken. Ebenso bei meinem Verein Werder Bremen, der sich sehr um mich bemüht hat. Die schönen Momente im Werder-Trikot, der Verein, die Stadt und vor allem ihr werdet mir als Bremer Jung' immer positiv in Erinnerung bleiben", teilte Woltemade am Dienstag auf seinem offiziellen Instagram-Kanal mit.

Auch ein möglicher Abnehmer scheint schon gefunden zu sein. Wie "Sky" am Mittwoch berichtete, wechselt der technisch versierte Angreifer zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga zum aktuellen Tabellendritten VfB Stuttgart.

"Was Sky exklusiv berichtet hat, ist jetzt fix: Nick Woltemade wechselt in der kommenden Saison ablösefrei zum VfB Stuttgart! Der 22-jährige Stürmer hat einen Langzeitvertrag unterschrieben", wurde in der Meldung geschrieben. Der VfB Stuttgart hat diesen Transfer (noch) nicht bestätigt.