Der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund findet ohne die BVB-Ultras statt. Es gab Probleme bei der Materialkontrolle.

Gut gefüllt war der Auswärtsblock in der Allianz Arena, viele Menschen in gelben Trikots versuchten, Borussia Dortmund beim Spiel in München anzufeuern. Doch die große Wucht in ihren Gesängen blieb aus. Das lag vor allem daran, dass die BVB-Ultras das Stimmungskommando im Block nicht übernommen hatten.

Beim Einlass ins Stadion kam es zu Problemen bei der Materialkontrolle. Weil nicht alle Fahnen des Dortmunder Anhangs den Richtlinie entsprochen hatten, entschieden sich die Ultras geschlossen dafür, das Stadion zu verlassen. Sie verpassten einen 2:1-Sieg.