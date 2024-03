Darmstadt 98: Ohne fünf Mann zum VfL Bochum, Lieberknecht erklärt seinen Plan

Darmstadt 98 gilt als sicherer Absteiger und hat seit 19 Partien nicht gewonnen. So will der Trainer das beim VfL Bochum ändern.

Am Ostersonntag (19:30 Uhr) muss Darmstadt 98 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zum VfL Bochum.

Es wird gerne schnell von einer letzten Chance geschrieben, die Partie gegen den VfL könnte so eine sein. Verliert Darmstadt nach drei Pleiten in Serie und unglaublichen 19 Partien ohne Sieg auch an der Castroper Straße, dann können langsam, aber sicher die Zweitligaplanungen aufgenommen werden.

SVD-Trainer Torsten Lieberknecht muss im Ruhrpott auf Fraser Hornby, Fabian Nürnberger, Marvin Mehlem und Fabio Torsiello verzichten, zudem ist Bartol Franjic gesperrt. Ein großes Fragezeichen steht hinter Fabian Holland und Luca Pfeiffer.

Trotzdem betont der Coach vor dem Spiel: "Wir gehen positiv in die nächsten Wochen. Die vergangenen anderthalb Wochen haben wir sehr gut genutzt. Die Jungs haben top gearbeitet und alles in die Waagschale geworfen, um sich für den Endspurt vorzubereiten – sowohl physisch als auch psychisch."

Was sofort zu beweisen wäre bei nur noch acht ausstehenden Begegnungen und erst 13 Punkten auf der Habenseite. Lieberknecht erklärt den Plan: "Wir haben unsere eigene Agenda, blicken nicht so sehr auf die anderen Teams. In unserer Situation wissen wir, dass wir Punkte brauchen. Und wir wollen mit Punkten aus Bochum zurückfahren – am besten mit dreien."

Wobei er weiß, wie hoch die Trauben im Ruhrstadion hängen, vor allem vor der Tatsache, dass seine Elf nur eine von zwölf Partien in der Fremde gewinnen konnte. "Das Stadion in Bochum ist eines der stimmungsvollsten Stadien – gerade unter Flutlicht. Es geht um viel für beide Mannschaften. Jeder will seine Serie beenden. Es wird mit Sicherheit ein hitziges Spiel. Aber es macht Spaß, sich darauf vorzubereiten."

Uns wird gar nichts mehr zugetraut. Die Relegation dreht sich anscheinend nur noch um zwei Teams Torsten Lieberknecht

Auch die Bochumer kommen mit einer Negativserie, die letzten vier Spiele gingen verloren. Trotzdem zieht Lieberknecht den Hut davor, was beim VfL entstanden ist. "Was Bochum in den letzten Jahren geleistet hat, hing auch mit dem Publikum zusammen, das das Team zu Hause in einer hitzigen Atmosphäre emotional pusht. Sie haben in den letzten zwei Jahren bereits den Abstiegskampf bestritten und haben eine gewisse Erfahrung."

Die seiner Mannschaft in Teilen abgeht. Was dem Trainer vielleicht in die Karten spielt ist die Tatsache, dass Darmstadt im Rennen um den Klassenerhalt quasi niemand auf dem Zettel hat, der SVD kann dementsprechend befreit aufspielen. "Uns wird gar nichts mehr zugetraut. Die Relegation dreht sich anscheinend nur noch um zwei Teams. Wir werden sehen... Es ist ein Startspiel in die Crunchtime der Saison, die wir so gut wie möglich bestreiten wollen. In Bochum streben wir den Sieg an."