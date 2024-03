Die Personalie Alexander Nübel bleibt spannend. Kann der VfB Stuttgart den ehemaligen Schalker halten? Auch drei Topklubs sollen dran sein.

Wer hätte das gedacht? Seinen Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München im Sommer 2020 hatten einige schon als Karriere-Knick abgetan. Alexander Nübel, der sich hinter Welttorhüter Manuel Neuer anstellen muss und ihn vielleicht irgendwann mal beerben kann. Spätestens jetzt, vier Jahre später, steht der 27-Jährige endgültig im Rampenlicht.

Zwar nicht beim FC Bayern, der ihn aktuell verliehen hat. Aber beim VfB Stuttgart. Bei den Schwaben ist er die klare Nummer eins, kassierte in 23 Spielen nur 26 Gegentore (achtmal Zu-Null). Nach Plan bekommen ihn die Bayern nach der Saison zurück. Weil dort aber nach wie vor Neuer der Platzhirsch ist, macht sich der VfB Stuttgart Hoffnungen auf einen Verbleib.

Die „Sport Bild“ bringt nun aber auch einen englischen Topklub ins Spiel. - das neureiche Newcastle United. Im Gegensatz zum VfB Stuttgart, der klar auf Champions-League-Kurs ist, liegen die Magpies in der Premier League gerade einmal auf Rang zehn. Platz für Nübel hätten sie, da sich Stammkeeper Nick Pope an der Schulter verletzt hat und schon seit Monaten ausfällt. Wann er zurückkehren wird, ist noch nicht klar.

Derzeit ersetzt ihn der 35-jährige Martin Dubravka. Dazu steht auch noch der deutsche Torhüter Loris Karius (30) im Kader. Im Konkurrenzkampf hätte Nübel sicherlich gute Chancen. Fraglich wäre die Konstallation hingegen, wenn Stammkeeper Nick Pope zurückkehrt.

Zwei weiteren Top-Klubs wird Interesse an Nübel nachgesagt

Auch bei der AS Rom gab es schon einen Wechsel auf der Torhüterposition. So steht seit einigen Wochen Mile Svilar an Stelle von Rui Patricio im Tor. Der Vertrag des 36 Jahre alten Portugiesen läuft am Saisonende aus. „Sky“ zufolge planen die Römer einen Umbruch, bei dem auch Nübel eine Rolle spielen könnte. Im Gegensatz zu Newcastle stehen die Römer auf Rang fünf, das internationale Geschäft winkt.

Mit Sporting Lissabon bringt „Sky“ zudem noch den Tabellenführer der portugiesischen Liga ins Spiel.

Und auch die Bayern halten große Stücke auf ihn. So sagte Torwarttrainer Michael Rechner gegenüber „Sky“: "Alex Nübel ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des VfB Stuttgart und macht das herausragend gut. Wir sind froh, dass er diese tolle Entwicklung beim VfB Stuttgart nimmt. Ich bin sicher, dass sich nach der EM das ein oder andere verändert und er dann auch eine absolute Rolle in der Nationalmannschaft spielen wird." Die Causa Nübel dürfte also weiter spannend bleiben.