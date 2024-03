Keke Topp sammelt vier Scorerpunkte in zwei Spielen, Niclas Füllkrug köpft Deutschland zum Sieg und Erhan Masovic hält die Null. So lief die Länderspielpause für die Revier-Profis.

Fünf Schalker, drei Bochumer und neun Dortmunder befanden sich in den vergangenen Tagen mit ihren Nationalmannschaften auf Länderspielreisen. Ein Überblick:

FC Schalke 04:

Mit Darko Churlinov und Blendi Idrizi waren zwei Schalker mit ihren A-Nationalmannschaften unterwegs. Churlinov stand in den beiden Tests der Nordmazedonen gegen Moldawien (1:1) sowie Montenegro (0:1) in der ersten Elf und blieb ohne Torbeteiligung. Auch Idrizi konnte für den Kosovo in 22 Minuten beim 1:0 gegen Armenien und in 83 Minuten gegen Ungarn (0:2) nicht für Zählbares sorgen.

Anders lief es für Keke Topp, der gemeinsam mit Yusuf Kabadayi für die deutsche U20 in zwei Tests gegen Frankreich auflief. Erst bereitete er beim 3:1-Sieg einen Treffer vor, dann legte er auch im zweiten Spiel ein Tor auf und knipste zusätzlich doppelt - inklusive Kopfball zum 4:4 in der Schlussminute. Ibrahima Cisse konnte derweil mit der U23 von Mali ein 3:1 in Japan bejubeln. Der Innenverteidiger lief eine knappe Stunde lang auf.

VfL Bochum:

Ebenfalls in Japan, aber mit der japanischen A-Nationalmannschaft unterwegs war Takuma Asano. Bochums Flügelspieler absolvierte beim 1:0 gegen Nordkorea in der WM-Qualifikation 16 Minuten. Das Rückspiel in Nordkorea wurde abgesagt und mit 3:0 für Japan gewertet.

Winterneuzugang Agon Elezi sammelte mit Nordmazedonien 27 Minuten beim 1:1 gegen Moldawien und blieb beim 0:1 in Montenegro ohne Einsatz (beides Testspiele). Erhan Masovic musste mit den Serben im Test gegen Russland zunächst eine herbe 0:4-Klatsche hinnehmen (33 Minuten), ehe es bei seinem Startelf-Einsatz über 83 Minuten gegen Zypern zum Sieg reichte (1:0).

Borussia Dortmund:

Niclas Füllkrug kam bei beiden DFB-Tests gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) von der Bank und brachte im zweiten Spiel mit seinem 11. Tor im 15. Spiel die Entscheidung. Salih Özcan musste beim 0:1 der Türkei gegen Ungarn zuschauen und sich anschließend mit 1:6 gegen Österreich geschlagen geben (61 Minuten). Für Österreich nominiert, aber gegen die Türkei nicht im Aufgebot stand Marcel Sabitzer. Der Mittelfeldspieler hatte seine Mannschaft zuvor als Kapitän zum 2:0-Sieg in der Slowakei geführt.

Bei den Niederländern trug sich Donyell Malen beim 4:0 über Schottland bei nur 13 Minuten Einsatzzeit in die Torschützenliste ein. In Deutschland bekam er dann seine Startelf-Chance, konnte das 1:2 aber nicht abwenden. Ramy Bensebaini spielte bei Algeriens 3:2 über Bolivien 19 Minuten und verpasste das 3:3 gegen Südafrika.

In den U-Nationalmannschaften feierte der 17-jährige Duranville sein U21-Debüt für Belgien in der EM-Quali gegen Malta (3:1). Beim 0:1 in Spanien blieb der Flügelspieler auf der Bank. Ian Maatsen verhalf der niederländischen U21 mit einer Vorlage zum 3:0-Quali-Sieg gegen Moldawien und Jamie Bynoe-Gittens sammelte bei Englands U21 16 Minuten Einsatzzeit gegen Aserbaidschan (5:1).

Bei der deutschen U21 stand Youssoufa Moukoko zweimal in der Startelf, sowohl beim enttäuschenden 0:0 gegen Kosovo, als auch beim 2:0 über Israel. Die DFB-Junioren sind damit in der EM-Qualifikation weiter ungeschlagen.