Ab Dienstag trainiert der VfL wieder. Zwei Akteure stoßen Mittwoch dazu. So sieht es bei der Abstiegskonkurrenz aus.

Diese Spielabsage kann für den VfL Bochum im Abstiegskampf der Bundesliga noch ganz wichtig werden. Da das Länderspiel zwischen Japan und Nordkorea abgesagt wurde, wird Takuma Asano wohl bereits am Dienstag wieder mit seinen Mitspielern beim VfL Bochum trainieren. Zeitnah werden dann auch Erhan Masovic und Agon Elezi von ihren Länderspielreisen zurückerwartet. Auch die Abstiegskontrahenten des VfL müssen mit Nationalmannschaftsabstellungen klarkommen.

Beim VfL Bochum ist nach auskurierten Verletzungen am Dienstag mit der Rückkehr von Matus Bero und Christopher Antwi-Adjei ins Mannschaftstraining zu rechnen. Neben den Langzeitverletzten Niclas Thiede, Michael Esser, Mo Tolba und Moritz Kwarteng wird Trainer Thomas Letsch zum Start in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt somit darüber hinaus nur Tim Oermann fehlen, der weiterhin verletzt ist.

Masovic spielt am Montag um 18 Uhr noch gegen Zypern, Elezi ebenfalls am Montag um 18 Uhr gegen Montenegro. Masovic wurde im ersten Test der Serben gegen Russland eingewechselt, Serbien verlor mit 0:4. Auch Elezi wurde eingewechselt. Beim 1:1 gegen die Republik Moldau kam er im zweiten Abschnitt ins Spiel. Beide werden spätestens am Mittwoch wieder in Bochum sein.

Trainiert wird ab Dienstag jeden Tag, wobei die Einheiten am Dienstag, Mittwoch und Samstag öffentlich sein werden, die Einheiten am Donnerstag und Freitag dagegen nicht. Im besten Fall kehren alle Nationalspieler gesund zurück. Darauf hoffen auch die Verantwortlichen der größten Kontrahenten des VfL Bochum im Abstiegskampf, der 1. FSV Mainz 05, der 1. FC Köln und der SV Darmstadt 98.

Mainz stellt während dieser Länderspielpause sechs Profis zu den jeweiligen Nationalmannschaften ab. Leandro Barreiro verlor mit Luxemburg das EM-Play-Off-Spiele gegen Georgien, Silvan Widmer macht mit der Schweiz zwei Testspiele gegen Dänemark und Irland, Phillipp Mwene mit Österreich Testspiele gegen die Slowakei und Türkei, Jae-sung Lee mit Südkorea zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Thailand und Andreas Hanche-Olsen mit Norwegen Testspiele gegen Tschechien und die Slowakei). Dazu trat Brajan Gruda mit der deutschen U21-Auswahl in zwei EM-Qualifikationsspielen gegen Kosovo und Israel an. Alle Spieler werden am Mittwoch, 27. März in Mainz zurückerwartet.