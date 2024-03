Alexander Nübel liefert im Tor des VfB Stuttgart konstant gute Leistungen ab. Die sportliche Zukunft des Ex-Schalkers ist aber ungewiss.

Wäre da nicht Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart wäre vermutlich die Sensation der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit knapp dem Abstieg entkommen, sind die Schwaben diesmal klar auf Kurs Champions League: Sechs Punkte Vorsprung hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß auf den Tabellenvierten Borussia Dortmund. Mit ein Garant für die Stuttgarter Erfolgsstory: Torhüter Alexander Nübel, ein ehemaliger Schalker. Fraglich ist nur, wie lange der 27-Jährige noch Teil dieser Geschichte sein kann.

Ex-Schalker Nübel kann in den Statistiken mit den besten Torhütern konkurrieren

Es sind beeindruckende Werte, die Alexander Nübel zu einem starken Bundesliga-Torhüter machen: Siebenmal spielte der VfB mit Nübel im Kasten zu null, nur Leverkusens Lukas Hradecky kam häufiger schadlos davon (zwölfmal). 55 Paraden hat Nübel bei 22 Einsätzen gezeigt. BVB-Keeper Gregor Kobel musste zwar noch häufiger eingreifen, aber dass Nübel 25 Flanken und damit mehr als beispielsweise Manuel Neuer aus der Luft gepflückt hat, zeigt: Der Ex-Schalker, der 2020 die Königsblauen für einen Vertrag beim FC Bayern verließ, gehört zu den Topspielern der Liga auf seiner Position.

Man sollte meinen, Alexander Nübel befände sich in einer komfortablen Lage. Doch seine sportliche Zukunft ist von Ungewissheit geprägt. Der VfB Stuttgart hat den 1,93 Meter großen gebürtigen Paderborner nur ausgeliehen vom FC Bayern, theoretisch muss Nübel am Saisonende zurück nach München – und damit vermutlich wieder hinter Manuel Neuer anstehen. Der Nationaltorhüter steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2025 unter Vertrag, unklar ist bislang, ob der heute 37-Jährige danach die Handschuhe an den Nagel hängt.

Alexander Nübel: Erst einmal ist der FC Bayern bei Gesprächen am Tisch

Kann Alexander Nübel also vielleicht sogar in Stuttgart bleiben oder erfährt er eine Karriere-Bremse, sofern er nach München zurück muss? „Es liegt erst einmal in der Hand der Bayern“, sagte Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle im Sport-1-Doppelpass. „Sie müssen mit Alex klar sein. Wenn sie klar sind, können wir ins Gespräch gehen.“ Bayern Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl muss sich also genau überlegen, wie er mit Nübel plant. Stellt der Ex-Schalker die Zukunft nach Manuel Neuer dar, müsste vor einer erneuten Leihe der Vertrag im Sommer verlängert werden.

Nübel war nach seinem Wechsel 2020 aus Schalke nach München lediglich viermal für den FC Bayern zum Einsatz gekommen. Nach zwei Leihjahren bei AS Monaco wechselte der Torhüter im vergangenen Sommer nach Stuttgart und ist dort ein Leistungsträger geworden, den Fans lieben: „Alex ist ein Supertyp“, sagte Wehrle über Nübel, „der ist in kürzester Zeit zum Publikumsliebling geworden. Die Nübel-Rufe sind legendär, wenn er eine Flanke abfängt.“