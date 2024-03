Sperren: Schalke ohne Seguin, Hertha ohne Ex-Schalker, sechs Duisburger vorbelastet

Speziell beim MSV Duisburg haben Gelbe Karten schnell eine Bedeutung, denn ein Sextett ist mit vier Verwarnungen vorbelastet.

Die Ligen gehen in den Endspurt. Für fast alle Revier-Vereine der ersten drei Ligen geht es noch um was. Da kann jede Sperre, jeder Ausfall weh tun. Hier eine Übersicht über die gesperrten Akteure am kommenden Wochenende.

1. FSV Mainz 05 – VfL Bochum

Beim 1. FSV Mainz 05 waren zuletzt mehrere Spieler gesperrt. Gegen den VfL gibt es keine aktuelle Sperre. Bochum muss auf Moritz-Broni Kwarteng verzichten, da er aber eh verletzt ist, fällt die Rotsperre nicht ins Gewicht. Bei einer weiteren Verwarnung muss Bochums Christopher Antwi-Adjei eine Partie aussetzen.

BVB – Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt kommt ohne gesperrten Spieler nach Dortmund. Der BVB muss auf Marcel Sabitzer verzichten, der beim 2:1 bei Werder Bremen Rot sah. Bei einer weiteren Verwarnung muss Mats Hummels einmal aussetzen.

Hertha BSC – Schalke 04

Beide Teams müssen auf einen Stammspieler verzichten. Bei Schalke sah Paul Seguin beim wilden 3:3 gegen den SC Paderborn seine fünfte Gelbe Karte. Auf Seiten der Berliner muss der ehemalige Schalker Jonjoe Kenny seine Sperre absitzen. Bei einer weiteren Verwarnung muss S04-Spieler Yusuf Kabadayi einmal zuschauen.

RWE – BVB II

Viele Sperren gab es zuletzt bei der U23 von Borussia Dortmund. Gegen RWE trifft es keinen Spieler, dafür muss Essen gegen den BVB auf Stürmer Ron Berlinski (Rotsperre) verzichten.

Mit Andreas Wiegel, Eric Voufack (verletzt), Vinko Sapina und Lucas Brumme sind zudem vier Essener mit vier Gelben Karten vorbelastet. Beim BVB II ist nur Paul-Philipp Besong von einer Gelbsperre bedroht.

MSV - Saarbrücken

Der MSV muss im so wichtigen Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken auf niemanden gesperrt verzichten. Die Gäste, die unter der Woche noch das Pokalviertelfinale gegen Gladbach bestreiten, müssen ohne Patrick Sontheimer antreten.

Mit Thomas Pledl, Alaa Bakir, Jonas Michelbrink, Niclas Stierlin, Vincent Müller und Marvin Knoll sind gleich sechs MSV-Spieler von einer Sperre bedroht.