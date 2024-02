Beim 2:5 (0:2) des VfL Bochum bei Borussia Mönchengladbach hat Philipp Hofmann sein erstes Saisontor erzielt. Anschließend richtete er den Blick nach vorne.

Immerhin persönlich hat Philipp Hofmann etwas zu feiern: "Das tut nach der langen Zeit natürlich sehr gut", sagte der Bochumer Angreifer über sein erstes Saisontor.

In der 75. Minute profitierte er von einer unglücklichen Abwehraktion der Gladbacher, an deren Ende er aus wenigen Metern frei vor Keeper Moritz Nicolas einschießen konnte. Größere Bedeutung sollte seinem Treffer in der Endabrechnung allerdings nicht zukommen.

Dabei hätte es auch ganz anders kommen können. Denn schon nach vier Minuten traf Bernardo vermeintlich zum 1:0 für den VfL Bochum - das Tor wurde allerdings vom Videoassistenten einkassiert. "Danach haben wir irgendwie den Faden verloren und Gladbach eingeladen."

Das geschah zum einen durch ein Tor von Nathan Ngoumou und zum anderen durch einen kurz darauf von Ivan Ordets verschuldeten Foulelfmeter. Der Videoschiedsrichter entschied nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß - und Julian Weigl schoss links oben ein zum 0:2 (35.).

Als es in die Schlussphase ging, durfte dann auch Hofmann, gemeinsam mit Gonçalo Paciência, auf den Rasen. Weil Rocco Reitz aber direkt das 3:0 erzielte (72.), sollte Hofmanns Treffer keine Spannung mehr bringen. "Danach ließen Jordan (78.), Keven Schlotterbeck (87.) und Franck Honorat (90.) die Tore zum 5:2-Endstand folgen.

"Mit Ball war es eigentlich gut. Hinten hat es dann aber gebrannt. Wir haben die Gegentore zu leicht zugelassen, das Ergebnis ist aber etwas zu hoch. So gut war Gladbach nicht", sagte Hofmann.

Seine Mannschaft muss nun, nur sechs Tage nach dem furiosen 3:2 gegen die Bayern, einen Rückschlag hinnehmen. "Das wird uns nicht zurückwerfen. Es haben ein paar Mann gefehlt. Toto Losilla etwa, der wichtig für unser Spiel ist. Wir müssen das jetzt schnell abhaken, und dann geht es nächste Woche auch schon weiter."

Am Samstag, 2. März, 15:30 Uhr, kommt RB Leipzig zum VfL an die Castroper Straße. Nach der Pleite in Mönchengladbach steht die Borussia in der Tabelle nun vor den Bochumern. Der VfL ist Dreizehnter. mit gp