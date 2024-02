Beim VfL Bochum haben am Dienstag drei Spieler individuell trainiert, sollen am Mittwoch aber wieder zum Team stoßen. Ein Duo werde jedoch ausfallen, wie Trainer Thomas Letsch sagte.

Sechs Tage sind es lediglich, die zwischen dem spektakulären 3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München und dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag, 24. Februar, 15:30 Uhr, liegen. Folglich muss VfL Bochums Trainer Thomas Letsch im Training genau hinschauen.

Etwa bei der Belastungssteuerung. Am Montag war trainingsfrei, am Dienstag trainierten einige Spieler individuell. "Kevin Stöger ist dringeblieben, Ivan Ordets hat seine Runden gedreht." Auch Moritz Broschinski absolvierte ein individuelles Programm.

Mit Blick auf das Wochenende konnte Letsch die VfL-Fans zumindest in diesen Personalien beruhigen. "Sie haben keine großen Probleme und sind nicht verletzt. Es geht darum, individuell zu steuern."

Anders sieht es beim zuletzt so starken Patrick Osterhage aus. Das Spiel gegen die Bayern hat er verletzungsbedingt verpasst und auch am Dienstag plagten ihn weiter muskuläre Probleme. Genau wie Osterhage konnte auch der am Sonntag angeschlagen ausgewechselte Tim Oermann (muskuläre Probleme im Adduktorenbereich) am Dienstag keine Einheit absolvieren.

VfL Bochum: Hoffnung bei Osterhage für Leipzig-Heimspiel

"Beide werden auch am Mittwoch nicht trainieren. Alle anderen werden auf dem Platz sein", sagte Letsch. "Es ist nicht realistisch, dass die beiden am Samstag zur Verfügung stehen."

Immerhin: Bei Patrick Osterhage liege laut Letsch keine größere, strukturelle Verletzung vor. Zum Heimspiel gegen RB Leipzig am darauffolgenden Samstag, 2. März, 15:30 Uhr, sollte Osterhage dann wieder mit von der Partie sein. Bei Oermann wollte sich Letsch nicht festlegen.

Im Mittelfeld hat Erhan Masovic bereits gegen Bayern den Platz von Osterhage eingenommen. Oermanns Ersatz hieß Cristian Gamboa. Möglich, dass Letsch dem Duo in Mönchengladbach von Beginn an vertraut.

Auch Matus Bero, der erstmals wieder im Training war, könnte eine Option sein - zumal Letsch auch den gelbgesperrten Anthony Losilla ersetzen muss. "Die Überlegung ist nicht allzu weit hergeholt", sagte Letsch. Zudem nannte er Philipp Förster und Lukas Daschner, die ebenfalls im zentralen Mittelfeld spielen können. "Er hat es gerade schwer, zu spielen, aber trainiert sehr, sehr gut. Lukas müssen wir da immer als Option sehen."

Er werde "sicherlich keine sieben Änderungen vornehmen", sagte Letsch. "Das erwartet auch niemand. Es geht darum, gerade die leichten Blessuren zu steuern und zu schauen, wie frisch jemand ist. Denn diese Frische brauchen wir, um so zu spielen, wie zuletzt." mit gp