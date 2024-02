Das ging schnell: Nur einen Tag nach der Beurlaubung von Jan Siewert hat der FSV Mainz 05 seinen neuen Cheftrainer gefunden und offiziell vorgestellt.

Erst am Rosenmontag hatte der FSV Mainz 05 Jan Siewert freigestellt - RevierSport berichtete. Einen Tag später präsentierte der abstiegsbedrohte Bundesligist dann dessen Nachfolger.

Der neue Trainer des 1. FSV Mainz 05 heißt Bo Henriksen. Der 49-jährige Däne trainierte bis zum vergangenen Wochenende den FC Zürich. Am Mainzer Bruchweg erhält Henriksen einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Henriksen startete seine Trainerkarriere beim dänischen Klub Bronshøj BK, mit dem er 2010 in die zweite dänische Liga aufstieg. Von 2014 bis 2020 trainierte er den AC Horsens, den er als Zweitligist übernahm und 2016 in die Superliga führte.

In der Saison 2021/2022 wurde er mit dem FC Midtjylland dänischer Vizemeister und Pokalsieger. Im Oktober 2022 übernahm er den FC Zürich, den Schweizer Meister des Vorjahres, auf dem letzten Tabellenplatz der Schweizer Super League, sicherte mit dem Team den Klassenerhalt und führte es zwischenzeitlich sogar wieder an die Tabellenspitze. Derzeit spielt der Schweizer Traditionsverein als aktueller Tabellendritter um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

In der vergangenen Woche hatte Bo Henriksen verkündet, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FCZ nicht zu verlängern. Jetzt führt ihn sein Weg in die Bundesliga zu Mainz 05.

Mainz-Sportvorstand Christian Heidel sagt: "Wir haben uns intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und analysiert, welcher Trainertyp mit welchem fußballerischen Ansatz in dieser schwierigen sportlichen Situation zu uns passt. Dies hat uns zu Bo Henriksen geführt, einem Trainer, dem es in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen ist, Mannschaften zu formen und dabei einen gleichermaßen pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Darüber hinaus ist Bo Henriksen ein sehr emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter, der eine unglaublich positive Energie ausstrahlt und sehr gut zu Mainz 05 passen wird."

Der FSV Mainz 05 hat nach 21 Bundesliga-Spieltagen gerade einmal zwölf Punkte auf dem Konto und liegt vier Zähler hinter Relegationsrang 16 und schon neun Punkte hinter Platz 15 zurück. Henriksen wird am Samstag (17. Februar, 15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg sein Debüt feiern.