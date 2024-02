Helau und alaaf - oder so ähnlich. Am Wochenende steht für die Teams unseres Reviers wieder mal ein Karnevalsspieltag an. Die letzten zehn Jahre sahen nicht für jeden rosig aus.

Borussia Dortmund darf den Karnevals-Spieltag der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg eröffnen. Für Edin Terzic und seine Mannschaft geht es um wertvolle Punkte im Kampf um die Qualifikation für die Champions League. Ausrutscher sind mit RB Leipzig im Nacken nicht erlaubt. Positiv: Das letzte Duell gegen den SC an einem Karnevals-Spieltag konnte eindrucksvoll gewonnen werden.

Die letzten zehn Duelle an den Karnevalswochenenden:

2023: Borussia Dortmund - Hertha BSC 4:1

2022: FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:1

2021: Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 2:2

2020: SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2

2019: FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1

2018: Borussia Dortmund - Hamburger SV 2:0

2017: SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:3

2016: Hertha BSC - Borussia Dortmund 0:0

2015: Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 4:2

2014: Borussia Dortmund - 1.FC Nürnberg 3:0

Der VfL Bochum wurde im höchsten deutschen Fußballoberhaus noch nicht warm mit Karneval. Beide Spiele gingen in den letzten zehn Jahren verloren. In der 2. Bundesliga konnten die Jungs von der Castroper Straße noch überzeugen. Am kommenden Wochenende muss der VfL zur Frankfurter Eintracht.

Bochums Karnevalsstatistik der letzten Jahre:

2023: VfL Bochum - SC Freiburg 0:2

2022: VfL Bochum - RB Leipzig 0:1

2021: VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 2:0 (2. Bundesliga)

2020: Dynamo Dresden - VfL Bochum 1:2 (2. Bundesliga)

2019: Dynamo Dresden - VfL Bochum 2:2 (2. Bundesliga)

2018: VfL Bochum - SV Darmstadt 2:1 (2. Bundesliga)

2017: 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0:1 (2. Bundesliga)

2016: VfL Bochum - SC Freiburg 2:0 (2. Bundesliga)

2015: VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 3:2 (2. Bundesliga)

2014: SC Paderborn - VfL Bochum 4:1 (2. Bundesliga)

Karneval und der FC Schalke 04. Diese Liaison ging nie wirklich gut aus. Die "Knappen" weisen eine richtige Horrorbilanz zum Karnevalswochenende vor. Nur einmal konnte Königsblau dreifach punkten - das ist mittlerweile knapp acht Jahre her.

So schnitt Schalke in den letzten Jahren ab:

2023: 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 0:0

2022: Karlsruher SC - FC Schalke 04 1:1 (2. Bundesliga)

2021: 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04 0:0

2020: FC Schalke 04 - RB Leipzig 0:5

2019: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0:4

2018: FC Bayern München - FC Schalke 04 2:1

2017: FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim 1:1

2016: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 3:0

2015: Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1:0

2014: FC Bayern München - FC Schalke 04 5:1

Rot-Weiss Essen ist seit dem letzten Jahr wieder im Profigeschäft angekommen. Nach langer Abstinenz steht das zweite Karnevalswochenende infolge in Liga drei an. Die bisherige Bilanz liest sich durch die Spielpläne der Regionalliga West ein wenig chaotisch. Verloren hat RWE in den vergangenen zehn Kalenderjahren an Karneval jedoch nicht.

Das sind die Essener Karnevalsergebnisse aus den letzten zehn Jahren:

2023: Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II 2:0

2022: FC Schalke 04 II - Rot-Weiss Essen 1:2 (Regionalliga)

2021: keine Spielansetzung bei RWE (Regionalliga)

2020: keine Spielansetzung bei RWE (Regionalliga)

2019: keine Partie über Karneval (Regionalliga)

2018: keine Partie über Karneval (Regionalliga)

2017: Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf II 0:0

2016: SV Rödinghausen - Rot-Weiss Essen 0:0

2015: Rot-Weiss Essen - VfL Bochum II 1:0

2014: Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 0:0

Im Moment strauchelt und wankt der MSV Duisburg gewaltig durch die 3. Liga. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt acht Punkte. Das Karnevalswochenende bringt ebenfalls kein gutes Omen mit sich.

Die Karnevalsbilanz der Zebras:

2023: SC Freiburg II - MSV Duisburg 2:0

2022: Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 2:1

2021: keine Partie für den MSV über Karneval

2020: MSV Duisburg - Waldhof Mannheim 2:3

2019: MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg 1:0 (2. Bundesliga)

2018: MSV Duisburg - Arminia Bielefeld 2:2 (2. Bundesliga)

2017: MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg 0:0

2016: MSV Duisburg - VfL Bochum 0:0 (2. Bundesliga)

2015: Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 4:2

2014: MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden 0:0