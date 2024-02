Der VfL Bochum hat drei wichtige Punkte verpasst. Gegen den FC Augsburg kassierte der VfL am 20. Spieltag in der Nachspielzeit noch den Ausgleich (1:1).

Es zieht sich weiter durch die Saison. Der VfL Bochum hat wieder einmal zu Hause einen Sieg in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. In der Nachspielzeit traf der FC Augsburg zum 1:1-Endstand.

Von Beginn an übernahm Bochum die Spielkontrolle, ließ den Ball gut laufen und kombinierte soweit es der Platz erlaubte. Augsburg stand tief und lauerte auf Konter. Den ersten setzte aber der VfL.

Am eigenen Sechzehner bekam Patrick Osterhage den Ball von Manuel Riemann und setzte zu einem Solo über den ganzen Platz an. Beim Abschluss fehlte dann etwas die Genauigkeit, der Ball ging knapp am Pfosten vorbei. Es wäre die nächste Bewerbung des Mittelfeldspielers für das Tor des Monats gewesen.

Die lieferte stattdessen Stürmer Moritz Broschinski. Nach einer Ecke flipperte der Ball durch den Augsburger Strafraum. An der Fünferkante setzte Broschinski zum Fallrückzieher an und hämmerte den Ball in die Maschen (32.).

Von Augsburg kam dann etwas mehr, doch die Bochumer Viererkette um Ivan Ordets und Erhan Masovic stand stabil. Bernardo gewann wie gewohnt seine Zweikämpfe, Tim Oermann überzeugte mit Einsatz und schaltete sich immer wieder mit in die Offensive ein.

Bochum: Riemann - Oermann, Masovic, Ordets, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger (68. Schlotterbeck), Antwi-Adjei (68. Kwarteng) - Broschinski (79. Wittek). Riemann - Oermann, Masovic, Ordets, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger (68. Schlotterbeck), Antwi-Adjei (68. Kwarteng) - Broschinski (79. Wittek). Augsburg: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Jensen (68. Engels), Jakic (81. Maier), Vargas (81. Pedersen), Rexhbecaj (68. Michel) - Demirovic, Tietz (60. Pep Biel). Tore: 1:0 Broschinski (32.), 1:1 Demirovic (90.) Gelbe Karten: Broschinski (44.), Oermann (45.), Osterhage (76.) / Engels (70.) Schiedsrichter: Patrick Ittrich Zuschauer: 24.500

Halbzeit zwei begann deutlich wackliger. Augsburg kam innerhalb weniger Minuten mehrfach in den Bochumer Strafraum, der VfL bekam es aber mit vereinten Kräften geklärt und überstand die kribbeligen Situationen.

Es fehlte allerdings weiter die Entlastung nach vorne. Das Spiel fand komplett in der Bochumer Hälfte statt. VfL-Trainer Thomas Letsch reagierte, brachte Keven Schlotterbeck für die Defensive und Moritz Kwarteng für das Tempo.

Letzterer hatte in der 75. Minute die große Chance, das Spiel zu entscheiden, als er von FCA-Keeper Finn Dahmen eingeladen wurde, im Eins-gegen-Eins den Ball aber nicht richtig traf. Kurz darauf hätte Matus Bero das 2:0 machen müssen, doch Dahmen parierte stark (77.).

So musste der VfL bis in die Schlussminuten zittern. Augsburg drückte immer mehr, Bochum kam kaum noch hinten raus. Und dann passierte es: Ein Abschluss prallte an die Hand von Ivan Ordets, der Video-Assistent meldete sich, Elfmeter für Augsburg (90.). Ermedin Demirovic blieb cool, der Ausgleich in der Nachspielzeit - wieder einmal.