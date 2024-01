Derby-Woche im Ruhrgebiet. Der VfL Bochum bereitet sich auf das Duell mit Borussia Dortmund vor. Kapitän Anthony Losilla geht positiv in die Vorbereitung.

Es war die Tage viel los beim VfL Bochum. Erst der Heimsieg samt Fast-Abbruch gegen Stuttgart, dann der erfolgreiche Geheimtest beim 1. FC Köln. Zu Beginn der Woche lässt es Trainer Thomas Letsch daher etwas ruhiger angehen.

Erst ab Mittwoch startet die Trainingswoche und damit die Vorbereitung auf das Derby bei Borussia Dortmund (Sonntag, 28. Januar, 17.30 Uhr). Mit neun Punkten Abstand auf den Relegationsrang geht Kapitän Anthony Losilla die schwierige Auswärtsaufgabe entsprechend selbstbewusst an.

"Ich bin ein sehr positiver Typ, deswegen glaube ich, dass in Dortmund etwas möglich ist, obwohl sie sich verstärkt haben." Die BVB-Neuzugänge Ian Maatsen und Rückkehrer Jadon Sancho haben sofort eingeschlagen. "Aber wir haben bewiesen, dass wir auch gegen so einen Gegner eine gute Leistung bringen können. Wir sind kein Favorit, aber werden alles dafür tun, um es diesem Gegner so schwer wie möglich zu machen."

So wie es gegen den VfB Stuttgart geklappt hat. "Wir wollten ihnen den Spaß am Fußball wegnehmen, weil sie es bisher gegen alle Gegner, auch gegen Dortmund, Leverkusen, spielerisch überragend gemacht haben", so Losilla weiter. "Wir wollten ihnen keine Möglichkeit geben."





Das hat vor allem in der ersten Halbzeit insgesamt ordentlich funktioniert. "Natürlich war das vielleicht für die Zuschauer kein schönes Spiel, aber am Ende haben wir nichts zugelassen und das war das Ziel." Belohnt wurden die Fans dann nach 60-minütiger Wartezeit.

"Nach der langen Pause wollten wir offensiver sein, mit mehr Mut und das hat geklappt." Matus Bero erzielte das Tor des Tages, das bis zum Schluss mit Leidenschaft und dem Quäntchen Glück verteidigt wurde. Trotz Ausfällen und einer neu formierten Viererkette.

"Das zeigt, dass wir einen breiten Kader haben und wir, egal wer noch fehlt, jeden schlagen können." Das gilt vor allem für die wieder errichtete Heimfestung Ruhrstadion. 14 der 20 Punkte wurden zuhause geholt, seit sechs Spielen ist der VfL dort ungeschlagen (drei Siege, drei Remis).

"Das hat uns die letzten Jahre auch immer stark gemacht", weiß Losilla natürlich. "Bei den Heimspielen waren immer gut und stabil." Nur ein einziges Heimspiel gegen Gladbach ging verloren. "Damit können wir arbeiten, aber irgendwie müssen wir auch auswärts punkten, um unser Ziel zu erreichen."

Wann wäre ein besserer Zeitpunkt damit anzufangen als das Derby beim großen Nachbarn in Dortmund?