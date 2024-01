Es gibt sie noch: Die Spieler, die sehr viele Jahre einem Verein die Treue halten. In diese Schublade gehört auch Timo Horn. Nun heuerte er im Ausland an.

Rund ein halbes Jahr hatte er gar keinen Verein. Nun ist der ehemalige Kölner Torhüter Timo Horn fündig geworden. Horn hatte sich nach seinem Köln-Aus lange bei Drittligist Viktoria Köln und später im individuellen Training fit gehalten. Nun geht es zurück ins Mannschaftstraining.

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Timo Horn spielt ab sofort für den österreichischen Fußball-Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Der 30-Jährige bekommt dort einen Vertrag für den Rest dieser Saison.

Horn war seit dem vergangenen Sommer ohne Verein, er hatte nach insgesamt 21 Jahren den 1. FC Köln verlassen. Horn verzeichnete insgesamt 329 Pflichtspiele für den Bundesligisten aus der Rheinmetropole. Seinen Status als Nummer 1 hatte Horn nach zehn Jahren an Nachfolger Marvin Schwäbe (28) verloren. Einen neuen Vertrag, zu reduzierten Konditionen, als Nummer zwei hatte Horn im vergangenen Sommer in Kökn abgelehnt. In Salzburg wird er sich auch erst einmal hinter Alexander Schlager anstellen müssen.

"Unsere Gespräche mit Timo Horn waren sehr gut. Er ist nicht nur ein erfahrener Torhüter, der bereits viele Spiele auf höchstem Niveau absolviert hat, sondern geht diese neue Herausforderung auch mit großer Vorfreude an. Wir freuen uns, Timo bei uns begrüßen zu können", meinte Bernhard Seonbuchner, Sportdirektor von Red Bull Salzburg.

"Meine Entscheidung fühlt sich sehr gut an, wir sind uns schnell einig geworden. Nach 21 Jahren in Köln musste es jetzt ein Klub für mich sein, der zu mir passt und mit dem ich mich identifizieren kann. Alexander Schlager hat eine sehr gute Hinrunde gespielt und überzeugt. Ich werde versuchen, ihn in der weiteren Saison bestmöglich zu unterstützen und trotzdem auch meine Leistungen zu bringen, um dem Trainer Argumente zu liefern", sagte Horn bei seiner Unterschrift an der Salzach. wozi mit dpa