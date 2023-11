VfL Bochum: So bewerten Torschütze Daschner und Sportdirektor Lettau das Köln-Remis

Der VfL Bochum hat es gegen den 1. FC Köln verpasst, sich mit dem ersten Heimsieg etwas von den Abstiegsrängen der Fußball-Bundesliga abzusetzen.

Beim VfL Bochum waren sich alle einig, was am Samstagabend gegen den 1. FC Köln gefehlt hat: "Die Effizienz im Torabschluss." Einzig Lukas Daschner bekam beim 1:1 (1:0) den Ball über die Linie.

"Wir haben echt ein gutes Spiel gemacht, konnten uns aber nicht belohnen und müssen letztendlich mit dem Punkt zufrieden sein", sagte der Torschütze im Anschluss. Dem pflichtete Sportdirektor Marc Lettau bei: "In diesem Sport geht es ums Tore schießen. Das haben wir erneut nicht geschafft."

Daschner stand dabei zum ersten Mal von Anfang an auf dem Platz. "Lukas ist seit geraumer Zeit sehr nah dran gewesen, auch mal in der Startelf zu stehen", so Lettau. "Es war viel mehr eine Frage, wann es passiert."

Ähnlich sah es der Offensivspieler selbst. "Ich bin immer dran geblieben, habe auf meine Chance gewartet und sie jetzt bekommen." Das Startelf-Debüt bot Licht und Schatten. "Ich glaube, ich habe insgesamt ein gutes Spiel gemacht, weiß aber auch, dass es vor dem Gegentor mein Ballverlust war."





Im Mittelfeld verlor Daschner den Ball an Marc Uth, Köln machte es schnell und kam wie aus dem Nichts zum Ausgleich (54.). "Das muss ich beim nächsten Mal besser machen." Ähnlich bewertete Lettau die Leistung des 25-Jährigen.

VfL Bochum: Erstes Bundesliga-Tor für Lukas Daschner

"In der zweiten Halbzeit hat er ein, zwei unglückliche Situationen gehabt." Die ersten 45 Minuten haben dem Sportdirektor besser gefallen. "Da war er im letzten Drittel präsent, hat den Ball gefordert und uns beim Herausspielen der Chancen gut getan."

In der 25. Minute stand Daschner dann goldrichtig und staubte zu seinem ersten Bundesliga-Tor ab. "Natürlich tut es gut, mit meinem Tor der Mannschaft zu helfen. Aber ich möchte mich da nicht herausheben. Die ganze Mannschaft hat einen guten Job gemacht. Schade, dass wir die drei Punkte nicht hierbehalten konnten."

Das Trikot seines Debüt-Tores erhalte deshalb auch keinen besonderen Platz. "Ich tausche es mit meinem Kumpel 'Paqa' (Leart Paqarada, Anm. d. Red.). Den kenne ich ja noch aus St. Pauli. Von daher kann er sich das irgendwo hinhängen."