VfL Bochum: Letsch sauer! "Du musst mit einem 3:1 oder 4:1 herausgehen"

Der VfL Bochum hat eine 1:0-Führung noch aus der Hand gegeben und trotz größter Chancen gegen 1. FC Köln nur einen Punkt geholt (1:1). Trainer Thomas Letsch war sauer.

Die Pressekonferenz im Medienzentrum des Ruhrstadions begann wie immer mit dem Fazit des Gäste-Trainers.

Steffen Baumgart hatte soeben mit dem 1. FC Köln ein 1:1 (0:1) beim VfL Bochum geholt. "Für uns ist es ein Teilerfolg, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Ob verdient oder nicht, zählt für uns nicht mehr."

Das konnte ein angefressener Thomas Letsch von seiner Mannschaft nicht behaupten. "Für uns ist es kein Teilerfolg, es sind für uns zwei verlorene Punkte und es ist auch relativ einfach erklärt", holte der VfL-Trainer zu seiner Analyse aus.

"Wir haben von der ersten Minute ein sehr gutes Spiel gemacht, waren griffig, haben den Gegner früh unter Druck gesetzt, haben uns Torchancen erarbeitet, acht Großchancen im Laufe des Spiels und haben einen 'Expected-Goals-Wert' von 3,6 - und Statistiken sind ja in letzter Zeit sehr wichtig gewesen."

Damit spielte Letsch auf die Kritik der vergangenen Woche an, seine Mannschaft würde zu wenig aufs Tor schießen. "Jetzt sollten sie doch alle zufrieden sein. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hatten eine super Statistik, aber wir haben nur einen Punkt. Deshalb bin ich nicht zufrieden."





Die schlechte Laune konnte man dem VfL-Trainer nicht verübeln. "Wir haben Vieles richtig gemacht, aber was wir eben nicht gut gemacht haben, das ist auch Teil der Wahrheit, dass wir von den großen Chancen nur eine genutzt haben. Du musst aus diesem Spiel nicht mit einem 2:1, sondern mit 3:1 oder 4:1 herausgehen. Deshalb sind wir absolut enttäuscht." Und es ist gar nicht so lange her, dass Letsch sich in einer ähnlichen Situation befand. "Ich sitze jetzt zum zweiten Mal nach so einem Heimspiel hier. Gegen Mainz war es so, dass wir mit der letzten Aktion das 2:2 bekommen haben. Gegen Köln müssen wir uns ankreiden, dass wir die Dinger nicht reingemacht haben. Der Torwart war sehr stark, aber da waren Situationen dabei, wo das Ding einfach über die Linie muss und das haben wir nicht geschafft."

Deswegen sei die Enttäuschung beim VfL groß, aus den letzten drei Spielen 'nur' fünf Punkte mitgenommen zu haben. "Es ist verdammt schwer, uns zu schlagen, aber leider schaffen wir es noch nicht, Spiele zu gewinnen. Und du kommst aus dieser Situation nur raus, wenn du dran bleibst, Gas gibst und das werden wir machen."