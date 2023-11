Gegen den 1. FC Köln: VfL Bochum will nachlegen - Kwarteng Startelf-Option, Lob für Daschner

Nach dem 2:1 über den SV Darmstadt 98 trifft der VfL Bochum auf den 1. FC Köln. Letsch wünscht sich zwar "besseren Fußball", würde sich im Zweifel aber für die Punkte entscheiden.

Mit dem ersten Saisonsieg im Rücken wartet am Samstag (18.30 Uhr) ein Duell gegen den nächsten direkten Konkurrenten im Tabellenkeller auf den VfL Bochum. Der 1. FC Köln, aktuell mit fünf Punkten aus zehn Spielen Bundesliga-Schlusslicht, kommt "anne Castroper".

Zuletzt zeigte die Formkurve jedoch auch beim "Effzeh" nach oben, wie VfL-Trainer Thomas Letsch weiß. "Es ist eine Mannschaft, die zwar nur Unentschieden gegen Augsburg gespielt (1:1, Anm. d. Red.), aber ein richtig gutes Spiel gemacht hat, die natürlich auch da unten drinhängt und daher wird es wieder so ein Fight werden", blickte der 55-Jährige voraus.

Letsch: "Wollen auch besseren Fußball spielen"

Die Marschroute beim VfL ist jedenfalls klar: "Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen, aber wir wollen auch besseren Fußball spielen. Wenn ich aber am Schluss die Wahl habe zwischen drei Punkten nach einem durchwachsenen Spiel oder einem klasse Spiel und einem Punkt, dann würde ich Ersteres wählen." Die Fans dürften ihrem Coach da wohl beipflichten.

Mit dem Abnutzungskampf in Darmstadt wird diese Partie allerdings nicht vergleichbar sein, gab sich Letsch sicher. "Es ist ein großer Unterschied, ob wir zuhause spielen oder auswärts – das ist nun einmal so", betonte er und fügte an: "Köln ist eine Mannschaft, die sehr viel flankt, die sehr mutig ist, die ein klares Selbstverständnis hat und die ohne Ende marschiert. So gesehen wird es ein etwas anderes Spiel."

Personell hat der Trainer am Samstag - vorausgesetzt alle überstehen die Trainingswoche unbeschadet - dann wieder einige Möglichkeiten. Auch Moritz-Broni Kwarteng, der mit seinem Dribbling die Rote Karte von Fabian Holland provozierte, ist dann "durchaus eine Option für die Startelf".

Letsch lobte den Auftritt seines Sommer-Neuzugangs: "Er hat das ganz gut gemacht, als er reinkam." Besonders die Szene, die zum Platzverweis führte, freute den Coach. "Genau das Schlampige, was wir in vielen Situationen hatten, hatten wir da nicht. Der Pass von Takuma Asano war genau der richtige, sodass Moritz das Tempo beibehalten konnte. Dann geht er in das Eins-gegen-Eins – und das machen wir zu selten -, das war klasse."

Daschner hätte Startelf "verdient" - Antwi-Adjei zurück

Doch der Offensivspieler ist nicht der einzige, für den Letsch warme Worte übrig hatte. "Es gibt aber auch Spieler, die noch nicht von Anfang an gespielt haben, die genau so eine Option sind. Wenn ich jetzt an Lukas Daschner denke, der wirklich Training für Training auf einem hohen Niveau trainiert, der hätte es genauso verdient", hob der Coach den Angreifer unter mehreren Optionen hervor.

Auch mit Christopher Antwi-Adjei, der die Partie in Darmstadt mit muskulären Problemen verpasste, rechnet Letsch gegen Köln wieder. "Wenn die Woche so läuft wie geplant, dann ist auch er eine Option". Der 29-Jährige stand am Dienstagvormittag wieder auf dem Trainingsplan, wurde am Nachmittag noch einmal geschont und soll ab Mittwoch wieder voll angreifen. mit gp