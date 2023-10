VfL Bochum: "Kein Blödsinn" mit Kwarteng - Schlotterbeck fraglich

Die Personallage beim VfL Bochum hat sich nach dem bitteren 2:2 gegen Mainz verschlechtert. Thomas Letsch macht sich dennoch keine Sorgen und lobt die Dichte des Kaders.

Der vergangene Freitag verlief nicht nur aufgrund des späten Ausgleichs des 1. FSV Mainz 05 extrem bitter für den VfL Bochum. Zusätzlich verlor man auch noch Abwehrchef Ivan Ordets, der mit einer schweren Muskelverletzung länger ausfallen wird.

"Das mit Ivan ist ärgerlich. Wir wollten wechseln, er hat es angezeigt, und dann kommt nochmal die eine Aktion, in der er sich dann verletzt", haderte Trainer Thomas Letsch. "Nichtsdestotrotz, wir haben Erhan Masovic, wir haben Noah Loosli und wir haben Tim Oermann."

Den Namen Keven Schlotterbeck nannte Letsch dabei mit Blick auf die Partie am Freitag (20.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 bewusst nicht. Der Innenverteidiger musste gegen Mainz in der 85. Minute angeschlagen vom Platz und griff sich an den Oberschenkel. "Er war am Montag nicht im Training, deswegen bin ich da vorsichtig."

Letsch: "Haben eine gute Dichte im Kader"

Dennoch macht sich der Trainer aufgrund der Personalsituation keine großen Sorgen. "Wir haben nicht den Über-Spieler und dann kommen andere hinterher, sondern wir haben eine gute Dichte im Kader, Spieler, die sehr eng beisammen sind und dann muss eben ein anderer den Job machen."

Während bei Schlotterbeck dennoch Hoffnung bestehen dürfte, ist Ordets nicht der erste Schlüsselspieler, auf den Letsch sicher verzichten muss. Schon am 6. Spieltag verlor der VfL Neuzugang Matus Bero mit einem Innenbandanriss im Knie. "Matus war in der Phase, in der die Verletzung passiert ist, ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Das vergisst man schon wieder, dass er uns jetzt extrem fehlt." Eine Wasserstandsmeldung konnte Letsch zu seinem Spielmacher nicht geben.

Ein weiterer Spieler, der verletzungsbedingt noch gar nicht wirklich helfen konnte, ist Moritz-Broni Kwarteng. Der Sommer-Neuzugang aus Magdeburg gab zwar nach langer Leidenszeit gegen Leipzig sein Comeback von der Bank, stand gegen Freiburg aber wiederum nicht im Kader und blieb gegen Mainz 90 Minuten draußen. "Moritz Kwarteng war sechs Monate raus. Wir können nicht erwarten, dass ein Spieler, der so lange raus ist, aus der zweiten Liga kommt, mit der Mannschaft trainiert, volle Einheiten macht und dann die Liga abschießt."

Wir würden einen riesigen Fehler machen, wenn wir Moritz Kwarteng reinhauen würden, zu einem Zeitpunkt, wo wir denken, dass er noch nicht so weit ist. Thomas Letsch

Dennoch nahm der VfL im Wissen, dass Kwarteng verletzt war, mehr als eine Millionen Euro für den 25-Jährigen in die Hand. "Er ist ein Spieler, von dem wir alle überzeugt sind, der leider diese Geschichte hatte, dass er nicht fit kam, was wir wussten. Er ist deshalb ein Spieler, für den auch Geld geflossen ist, weil er dem VfL Bochum nachhaltig helfen soll", erläuterte Letsch die Entscheidung. "Wir würden einen riesigen Fehler machen, wenn wir Moritz Kwarteng reinhauen würden, zu einem Zeitpunkt, wo wir denken, dass er noch nicht so weit ist."

Die sportliche Situation dürfe dabei keine Rolle spielen. "Die Zeit drängt, aber ich mache doch deshalb keinen Blödsinn und haue einen Spieler rein, bei dem ich der Meinung bin, dass er gerade noch nicht an dem Punkt ist, dass er in der Startelf stehen kann", stellte Letsch klar. Der Coach ist überzeugt, dass der VfL "noch viel Freude an ihm" haben wird. "Wann das sein wird, dass weiß ich nicht." mit gp