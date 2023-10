VfL Bochum: Champions League, Ersatz, 4. Liga - so läuft es bei den Sommer-Abgängen

Beim VfL Bochum gab es nach der vergangenen Saison viele Abschiede. So sind die Abgänge bei ihren neuen Vereinen gestartet.

Simon Zoller: Aufgrund mangelnder Perspektive entschied sich der langjährige Publikumsliebling gegen ein weiteres Jahr in Bochum. Kurz vor Transferschluss wechselte Zoller zum FC St. Pauli. Seinen ersten Einsatz bestritt der 32-Jährige aber erst in dieser Woche – in einem Testspiel. Muskuläre Probleme verhinderten ein früheres Debüt für den Zweitliga-Tabellenführer.

Gerrit Holtmann: Mit dem Flügelflitzer verließ ein weiterer Fanliebling die Castroper Straße. Bei Leihklub Antalyaspor läuft es bislang nicht rund. Holtmann wartet auf sein erstes Tor (eine Vorlage) und kam nach einer Verletzung zuletzt von der Bank.

Vasilios Lampropoulos: Zurück in seiner Heimat Griechenland, nahm der Innenverteidiger in den ersten Wochen vorwiegend die Rolle eines Ersatzspielers ein. Fünf von sieben möglichen Ligapartien bestritt Lampropoulos bislang für OFI Kreta, zweimal gehörte er zur Anfangself.

Silvère Ganvoula: Aus der Reservisten-Rolle beim VfL zum Champions-League-Debüt bei Young Boys Bern – diesen Aufstieg hat Ganvoula hinter sich. Der Stürmer kommt häufiger zum Einsatz als in Bochum, zumeist von der Bank. Zweimal traf er bislang in 14 Einsätzen für den Tabellenzweiten der Schweizer Liga.

Jacek Góralski: Sein Wechsel zum VfL entpuppte sich als Missverständnis. Nach einer Saison wurde der Vertrag wieder aufgelöst – und der frühere polnische Nationalspieler sorgte für Aufsehen, als er sich dem Viertligisten Wieczysta Krakau anschloss. Dort trägt Góralski die Kapitänsbinde.

Konstantinos Stafylidis: Als einziger Sommer-Abgang der Bochumer ist der griechische Defensivspieler ohne neuen Verein.

Dominique Heintz: Nach seinem Leihjahr kehrte Heintz zu Stammklub Union Berlin zurück und wechselte zum 1. FC Köln. Mit den Domstädtern, für die er schon von 2015 bis 2018 spielte, steht Heintz am Ende der Bundesliga-Tabelle – und hat erst einen Kurzeinsatz verbucht.

Marko Johansson: Der Ersatztorhüter wurde nach seiner Rückkehr zum Hamburger SV prompt weiterverliehen. Er steht beim Erstligisten Halmstads BK in seiner Heimat Schweden als Stammkeeper zwischen den Pfosten. Der Club kämpft gegen den Abstieg.

Saidy Janko: Gemeinsam mit Ganvoula läuft die letztjährige Leihgabe für Young Boys Bern auf. Dort gehörte der erfahrene Rechtsverteidiger in den ersten Saisonwochen zur Startelf, zuletzt saß er nur auf der Bank.

Paul Grave: Für mehr Spielpraxis ließ sich Grave an den Wuppertaler SV ausleihen. Der Plan ging bislang nur sehr bedingt auf: Der 22-Jährige kommt in der Regionalliga nicht an Stammtorhüter Sebastian Patzler vorbei und durfte nur im Niederrheinpokal ran. Da wurde er von seinen Vorderleuten im Stich gelassen und fing sich in zwei Partien fünf Gegentreffer gegen unterklassige Vereine.

Pierre Kunde: Bei Stammklub Olympiakos Piräus spielte der Mittelfeldmann keine Rolle mehr. Erst Mitte September fand sich mit Atromitos Athen ein Abnehmer. Beim griechischen Erstligisten sitzt Kunde aktuell eine Rotsperre ab.

Luis Hartwig: Das Eigengewächs bestritt nach erfolgreicher Leihstation in Österreich die Vorbereitung beim VfL, machte am letzten Tag der Transferperiode doch noch den Abflug zu KV Oostende nach Belgien. Nachdem er sich im Sommer die Elle gebrochen hatte, ist der 20-Jährige bisher nicht wieder fit.