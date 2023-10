Ex-Bochumer Zoller feiert Debüt für St. Pauli: "Länger gedauert als erwartet"

Simon Zoller war in einem Testspiel erstmals für den FC St. Pauli im Einsatz. "Es tat gut", meinte der langjährige Stürmer des VfL Bochum anschließend.

Am letzten Tag der Transferperiode wechselte Simon Zoller vom VfL Bochum zum FC St. Pauli. Seinen ersten Einsatz für den Zweitligisten aus Hamburg bestritt der 32-Jährige erst knappe sechs Wochen später.

Beim 3:3 im Testspiel gegen Werder Bremen gab Zoller seinen Einstand für St. Pauli. Muskuläre Probleme hatten ihn nach seinem Wechsel außer Gefecht gesetzt. Inzwischen ist Zoller wieder fit. Gegen Bremen spielte er wie vorab angekündigt in den ersten 45 Minuten.

"Es hat länger gedauert als erwartet, aber jetzt tat es gut und ich freue mich, dass ich endlich gespielt habe", meinte Zoller anschließend gegenüber Vereinsmedien. Er habe bereits in den letzten zehn Tagen am Mannschaftstraining teilgenommen. "Die Fitness ist da, ich bin auf einem guten Weg."

Der Offensivmann wurde in der ersten Halbzeit als zentraler Stürmer aufgeboten. Am einzigen Pauli-Treffer in Durchgang eins war Zoller nicht beteiligt. Marcel Hartel verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1, die übrigen Tore auf beiden Seiten sah Zoller nach dem Seitenwechsel von der Bank aus.

"Wenn man das erste Mal dann auch wieder in einem Spiel auf dem Platz steht, versucht man viel aufzusaugen, wie wir spielen", meinte Zoller. Er müsse noch viel lernen, so der gebürtige Friedrichshafener weiter. Die Spielweise von Trainer Fabian Hürzeler sei "etwas komplexer, als ich es aus den letzten vier, fünf Jahren kannte".

Die verbrachte Zoller beim VfL Bochum, wo er in 109 Pflichtspielen an 54 Treffern beteiligt war (33 Tore, 21 Vorlagen), den Aufstieg in die Bundesliga feierte und zu den Publikumslieblingen gehörte. Unter Trainer Thomas Letsch fand der Angreifer allerdings kaum Berücksichtigung, so dass er nach Hamburg wechselte.

Hier könnte er nach seiner Premiere im Test gegen Bremen am kommenden Zweitliga-Spieltag sein Pflichtspiel-Debüt feiern. Dann gastiert Tabellenführer St. Pauli beim SC Paderborn (Samstag, 21. Oktober). Trainer Hürzeler schien jedenfalls zufrieden mit der Leistung Zollers gewesen zu sein. "Speziell die Jungs, die länger nicht gespielt haben, konnten auch wieder zeigen, wie gut sie eigentlich sind", sagte der Coach.