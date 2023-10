VfL Bochum: Förster hofft auf eine Chance, Hofmann macht sich noch keine Sorgen

Der VfL Bochum wird seine Startelf bei RB Leipzig etwas verändern, unter anderem hofft Philipp Förster auf seine Chance.

Nach den letzten beiden Spielen des VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga wird es den einen oder anderen Wechsel in der Startelf des VfL geben, das kündigte Trainer Thomas Letsch bereits an.

Er erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Es wird nicht nur einen, aber sicherlich auch nicht elf Wechsel geben im Gegensatz zum letzten Wochenende. Wir müssen aber schauen, dass wir mehr Stabilität in unser Spiel bekommen."

Für den verletzten Matus Bero käme zum Beispiel Philipp Förster infrage, der seine Rückstände aufgeholt hat: "Ich bin fit und bereit wieder zu starten. Das muss aber der Trainer beantworten, ich habe letztes Jahr gezeigt, wie ich der Mannschaft helfen kann. Ich bin bereit und brenne."

Bisher kam er in der laufenden Spielzeit zwei Mal als Einwechselspieler zum Einsatz, in der Summe 66 Minuten. Im letzten Jahr waren es 25 Spiele (drei Tore, neun Vorlagen).

Unter anderem fand er mit seinen Assists Philipp Hofmann, der weiter auf sein erstes Saisontor wartet. Beim 1:3 gegen Gladbach ging es unter, dass er mittlerweile seit 1063 Minuten auf einen Treffer für den VfL wartet.

Auch ein Grund, warum es - neben den vielen Gegentoren - nicht läuft. Vor dem Spiel in Leipzig berichtet der Routinier: "Jetzt kommt eine Mannschaft, die eine überragende Qualität hat. Es wird ähnlich wie gegen die Bayern, da kommt eine richtige Wucht auf uns zu. Wir wollen uns wehren als Team."

Wir haben so viel Teamgeist, wir werden da wieder rauskommen Philipp Hofmann

Denn je früher Bochum punktet, desto besser. Im letzten Jahr gab es im siebten Spiel den ersten Punkt nach sechs Pleiten zum Auftakt. Den ersten Dreier gar erst am neunten Spieltag.

Daher sagt Hofmann: "Der Start ist ein bisschen vergleichbar mit dem letzten Jahr, auch wenn der Trainer ein anderer ist. Aber ich mache mir noch keine Sorgen, wir haben so viel Teamgeist, wir werden da wieder rauskommen."

Ob schon in Leipzig, darf zumindest bezweifelt werden, denn RB gab zuhause bisher Gas und besiegte den VfB Stuttgart mit 5:1, den FC Augsburg 3:0, gegen die Bayern gab es ein 2:2. cb / gp