Schulter-OP: Gladbachs Torwart und Kapitän Omlin mit „mehrmonatiger Pause“

Bittere Nachrichten für Borussia Mönchengladbach. Torwart und Kapitän Jonas Omlin muss sich einer Schulter-OP unterziehen und fehlt mehrere Monate.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss länger auf Stammtorhüter und Kapitän Jonas Omlin verzichten. Der Schweizer muss sich am Montag in Zürich einer Operation an der Schulter unterziehen und eine „mehrmonatige Pause“ einlegen. Das gab die Borussia am Dienstag bekannt.

Der 29-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche im Training an der Schulter verletzt, eine OP sei nach Ansicht der Ärzte „unumgänglich“. Am vergangenen Wochenende wurde Omlin beim 1:2 der Borussia gegen Bayern München bereits durch Moritz Nicolas vertreten, die Kapitänsbinde wird wie schon gegen den Rekordmeister Julian Weigl übernehmen.