Bundesliga: Vor VfL Bochum - Maaßen kann Berisha-Abgang verkraften

Es wird nicht das schönste, aber mit Sicherheit ein umkämpftes Spiel am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Der VfL Bochum ist beim FC Augsburg zu Gast.

Der VfL Bochum tritt am Samstag (2. September, 15.30 Uhr, RS-Liveticker) beim FC Augsburg an. Die Gastgeber haben unter der Woche vor dem 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga Top-Stürmer Mergim Berisha an Liga-Konkurrent TSG Hoffenheim verloren. Für FCA-Trainer Enrico Maaßen angeblich halb so wild.

"Wir haben ja ein paar Stürmer im Angebot", mache sich der 39-Jährige um fehlende Optionen keine Sorgen. "Ich glaube, dass Mergim rechtzeitig kommuniziert hat, dass er diesen Schritt gehen möchte. Mit den Transfers im Sommer haben wir entsprechend vorgesorgt."

Unter anderem kam Sven Michel, an dem auch der VfL Bochum großes Interesse gezeigt hatte. Ob der Angreifer für die Partie fit wird, ist aber fraglich. Augsburg spielt gewohntermaßen mit einer Doppelspitze. Erste Wahl dürften Neuzugang Philip Tietz und Dion Beljo sein.

VfL-Trainer Thomas Letsch rechnet mit vielen langen Bällen und energischer Zweikampfführung. Den Unterschied könnte am Ende machen, wer sich mehr zweite Bälle sichert. "In diesen Bereichen müssen wir besser sein als Augsburg", so Letsch. "Wenn wir nur ein Funken Motivation oder Bereitschaft fehlt, wird es schwierig."

Auch sein Gegenüber Maaßen erwartet ein "unruhiges Spiel" mit "wenigen Ruhephasen". Beide Mannschaften würden einen "ähnlichen Ansatz" verfolgen. "In dem Spiel muss die Schönheit auch mal an zweiter Stelle stehen", sagte Maaßen auf der Pressekonferenz am Freitag. "Wir wollen den ersten Saisonsieg."

Aussagen, die genauso von Letsch stammen könnten. Beide Mannschaften stehen vor dem Aufeinandertreffen bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Ein gutes Omen für Bochum: In Augsburg platzte in der Vorsaison der Auswärtsknoten. Im letzten Spiel vor der Winterpause feierte der VfL mit einem 1:0 am 15. Spieltag den ersten Sieg in der Fremde. Das dürfte aus Bochum-Sicht in dieser Saison deutlich früher passieren.

mit sid