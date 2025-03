Der Kapitän des VfL Bochum ist seit Montag 39 Jahre alt. Dass er am Saisonende aufhört, deutete sich bereits an. Nun hat sich der Franzose persönlich an die VfL-Fans gewandt.

Wie das dann immer passt. Beim historischen Sieg des VfL Bochum beim FC Bayern München wurde Anthony Losilla in der 87. Minute eingewechselt und konnte mithelfen, dass 3:2 über die Zeit zu bringen.

Zwei Tage später, also an diesem Montag, feiert der Kapitän des VfL Bochum seinen 39. Geburtstag. Viele Spiele wird er wohl nicht mehr für die Profis des VfL Bochum machen. Das machte nun erneut ein Instagram-Post deutlich, in dem sich der Franzose an die VfL-Fans wandte.

Seit 2014 ist Losilla nun beim VfL Bochum. Mit der Partie bei den Bayern hat er 362 Partien für diesen Club absolviert, 114 in der Bundesliga, 2 in der Bundesliga-Relegation, 23 im DFB-Pokal, 223 in der 2. Bundesliga. Losilla hat längst Legendenstatus beim VfL Bochum erreicht. Mit seinen 39 Jahren ist er in dieser Saison ältester Feldspieler der Bundesliga.

VfL Bochum: Losilla ist an Matthäus vorbeigezogen

In der ewigen Liste der ältesten Feldspieler der Bundesliga ist er nun an Lothar Matthäus, der noch im Alter von 38 Jahren und 349 Tagen spielte, sowie Richard Kreß, der für Eintracht Frankfurt mit 38 Jahren und 360 Tagen letztmalig aktiv war, vorbeigezogen. Er liegt damit in dieser Rangliste aktuell auf Platz 10.

Sollte Losilla am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz kommen, würde er zudem zunächst Max Morlock (38 Jahre und 364 Tage) hinter sich lassen. Erreichbar wäre zudem auf Platz acht Günter Sebert (Waldhof Mannheim, 39 Jahre und 19 Tage).

Spielt Losilla dann auch am letzten Spieltag, am 17. Mai, gegen St. Pauli, würde seine Bilanz bei 39 Jahren und 69 Tagen enden. Sollte der VfL Bochum Relegation spielen, wären es noch ein paar Tage mehr. Dann aber wäre wohl endgültig Schluss.

Losilla wendet sich per Instagram an die Fans des VfL Bochum

Das zumindest macht ein Beitrag von Losilla auf Instagram deutlich. In dem wendet er sich wohl vor allem an die VfL-Fans. Die letzten Jahre seinen sehr intensiv für ihn gewesen, nicht nur als Spieler, sondern auch als Kapitän, heißt es darin - und weiter: „Der Verein hat viel von mir erwartet und ich habe es gerne erfüllt, aber es hat mir auch viel Energie abverlangt. Daher werde ich meine Karriere höchstwahrscheinlich am Ende der Saison beenden. Danach kann man nie wissen, denn ich bin jemand, der Herausforderungen liebt und Bochum hat mir eine offene Tür gelassen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns dem Ende nähern. Wir führen hier schon seit einigen Jahren Gespräche über eine Umschulung. Sie wollen, dass ich im Verein bleibe. Ich habe also eine ganze Reihe von Optionen, die sich mir bieten. Im Moment habe ich den Weg eines Trainers vor Augen.“

Eine Hintertür bleibt mit dem „höchstwahrscheinlich“ noch offen. Aber nachdem Losilla zuletzt maximal nur noch Ergänzungskraft und Einwechselspieler war, ist nicht davon auszugehen, dass er seinen Vertrag beim VfL Bochum um eine weitere Saison verlängert. Zumindest nicht als Spieler.