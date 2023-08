Neue Aufgabe für Ex-BVB-Keeper: Weidenfeller wird Nachfolger von Großkreutz und Assauer

Roman Weidenfeller übernimmt ein soziales Projekt. Der Weltmeister von 2014 will sich auch in Zukunft ehrenamtlich engagieren. Er wird dabei unter anderem Nachfolger von Kevin Großkreutz.

Neue Aufgabe für Roman Weidenfeller. Der langjährige Torhüter von Borussia Dortmund und Weltmeister von 2014 wird Stiftungsbotschafter der Solidarfonds-Stiftung NRW.

Der Solidarfonds ist eine gemeinnützige Stiftung, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen, einen Schulabschluss, einen Ausbildungsplatz oder die Integration in unsere Gesellschaft ermöglichen möchte. An dieser wichtigen Aufgabe will Weidenfeller künftig mitarbeiten.

Damit tritt der Deutsche Meister von 2011 und 2012 in illustre Fußstapfen. Denn er wird unter anderem Nachfolger eines anderen Weltmeisters von 2014, mit dem er bei Borussia Dortmund lange zusammengespielt hatte: Auch Kevin Großkreutz hatte den Solidarfonds bereits in dieser Funktion unterstützt. "Ebenso wie Schalkes ehemaliger Manager Rudi Assauer, dessen langjähriges Engagement für den Solidarfonds unvergessen bleibt", erklärte der Vorstandsvorsitzende und Gründer Dr. Michael Kohlmann.

Die Stiftung, die überwiegend im Ruhrgebiet tätig ist, wird durch ein breites gesellschaftliches Bündnis getragen. So engagieren sich auch viele Künstler, wie Roland Kaiser, Jürgen Drews, Ben Zucker, Torsten Sträter oder Moderator Bruno "Günna" Knust für den guten Zweck. Aber auch der Sport ist prominent vertreten. So spendete Bayern-Legende Uli Hoeneß bereits 25.000 Euro. Und der VfL Bochum und Borussia Dortmund gehören zu den langjährigen Partnern.

Charity-Turnier in Bochum geplant

Jetzt gibt es ein neues Sportprojekt zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in den Sportvereinen: Am 24. September wird auf der Sportanlage des TuS Kaltehardt in Bochum ab 10.30 Uhr der 1. Solidarfonds Cup ausgetragen. Dabei treten acht U15-Teams aus dem Ruhrgebiet gegeneinander an. Alle teilnehmenden Sportvereine erhalten von der Stiftung einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro für die Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit in ihrem Verein. Auf diesem Wege will die Solidarfonds–Stiftung NRW unmittelbar die Sportvereine in diesem wichtigen Aufgabenfeld finanziell unterstützen.

Ferner wird jedes im Turnier erzielte Tor mit 20 Euro durch die Solidarfonds–Stiftung NRW prämiert und auf einen Mindestbetrag von 2000 Euro aufgestockt. Dieser Betrag wird zwei Organisationen oder Einrichtungen für deren soziale Projekte im Ruhrgebiet im Bereich der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

Es gibt ein buntes Rahmenprogramm für Kinder. Der künftige Stiftungsbotschafter Roman Weidenfeller wird den Pokal übergeben. Folgende Vereine nehmen teil: TuS Kaltehardt, SV Bommern, FC Wellinghofen, VfB Börnig, FC Wetter 10/30, DJK Märkisch Hattingen, VfB Habinghorst. Der Eintritt ist frei.