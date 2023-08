Bundesliga: Union stürmt an die Spitze - Hoffenheim dreht 0:2 - Freiburg feiert Last-Minute-Sieg

Borussia Dortmund kommt beim VfL Bochum nur zu einem enttäuschenden Remis. Der 1. FC Union Berlin siegt auch in Unterzahl in Darmstadt. Heidenheim verpasst den ersten Bundesliga-Punkt.

Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der neuen Bundesligasaison einen ersten Dämpfer erlitten. Der Vizemeister musste sich im Auswärtsspiel am Samstag bei Reviernachbar VfL Bochum mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Erneut in Torlaune präsentierte sich dagegen der 1. FC Union Berlin beim 4:1 (3:1) bei Aufsteiger SV Darmstadt 98, mit dem die Eisernen zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze stürmten.

Ebenfalls sechs Punkte aus zwei Spielen weist der VfL Wolfsburg nach dem 2:1 (0:0) beim 1. FC Köln auf. Neuling 1. FC Heidenheim verpasste trotz einer 2:0-Führung beim 2:3 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim den ersten Bundesliga-Punkt der Clubgeschichte. Der SC Freiburg gewann zu Hause gegen Werder Bremen 1:0 (0:0).

Im Bochumer Ruhrstadion sorgte Kevin Stöger (13. Minute) für die Führung des Außenseiters. In der zweiten Halbzeit glich Donyell Malen (56.) für den BVB zwar aus, der Dortmunder Siegtreffer fiel trotz einer Schlussoffensive aber nicht mehr.

Für Heidenheim sorgte Jan-Niklas Beste mit seinem Freistoßtreffer in der 26. Minute nicht nur für die 1:0-Führung, sondern auch für das erste Bundesligator der Clubgeschichte. Marvin Pieringer (58.) erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0. Maximilian Beier (77.), Pavel Kaderabek (80.) und Andrej Kramaric (90., Foulelfmeter) bescherten der TSG doch noch den Sieg.

In Darmstadt sorgte Nationalspieler Robin Gosens bei seiner Startelf-Premiere für das 1:0 (4.) für Union Berlin. Nach der frühen Gelb-Roten Karte für den Berliner Brenden Aaronson (21.) kamen die Gastgeber aber schnell zum Ausgleich durch Marvin Mehlem (24.), doch Gosens sorgte mit seinem zweiten Tor (34.) für die erneute Führung der Eisernen. Kevin Behrens (39.) mit seinem vierten Saisontor und Danilho Doekhi (65.) erhöhten auf 4:1.

Den Kölner Führungstreffer gegen Wolfsburg erzielte ausgerechnet der frühere VfL-Profi Luca Waldschmidt (55.). Doch Torjäger Jonas Wind (62., 72.) drehte mit einem Doppelpack die Partie zugunsten Gäste.