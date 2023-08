Bundesligist 1. FC Heidenheim startete mit einer Niederlage in die neue Saison. Für Omar Haktab Traoré blieb diese Partie dennoch unvergessen.

Von diesem Moment hatte Omar Haktab Traoré sein ganzes Fußballer-Leben lang geträumt. Am Samstagnachmittag feierte der Außenverteidiger im Alter von 25 Jahren sein Bundesliga-Debüt – im Trikot des 1. FC Heidenheim.

Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg wurde Traoré in der 32. Minute für den verletzten Marnon Busch eingewechselt und beackerte fortan die rechte Abwehrseite.

Mit Erfolg: Heidenheim musste in den verbleibenden rund 60 Minuten kein Gegentor in der Volkswagen Arena hinnehmen. Weil die "Wölfe" aber bereits zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 führten und der FCH vorne kein Tor erzielte, stand im ersten Bundesliga-Spiel der Geschichte trotzdem die erste Niederlage zu Buche.

Dass der gebürtige Osnabrücker eines Tages in der Bundesliga spielen würde, damit hätte in der Saison 2020/21 wohl niemand gerechnet. Damals wechselte er nach der Regionalliga-Meisterschaft mit dem SV Rödinghausen, wo er einer der Leistungsträger war, in die 3. Liga zum KFC Uerdingen.

Dieses Jahr war zwar lehrreich für Traoré, aber sportlich wenig erfolgreich. Erst fiel er über zwei Monate mit einem Syndesmosebandriss aus und kam deshalb nur auf 19 Drittliga-Einsätze und dann folgte am Ende der Spielzeit der Zwangsabstieg in die Regionalliga – aus finanziellen Gründen.

Der 25-jährige Traoré wechselte 2021 zu seinem Jugendklub VfL Osnabrück und fand wieder zu alter Stärke zurück. Die Krönung: Der Aufstieg in die 2. Liga in der letzten Saison, zu dem er drei Treffer und sechs Vorlagen beisteuerte. Für seine starken Leistungen wurde der schnelle und offensivstarke Außenverteidiger in die Magenta-Elf der Saison gewählt.

Es war ein unglaubliches Gefühl. Dass ich mein Bundesliga-Debüt gefeiert habe, ist nicht in Worte zu fassen. Omar Haktab Traoré.

Osnabrück hätte gerne mit dem 1,87-Meter-Mann verlängert, doch Traoré entschied sich für die Bundesliga – und unterschrieb beim 1. FC Heidenheim einen langfristigen Vertrag bis 2026. Am vergangenen Spieltag folgte dann der erste Einsatz.

Mit einer Passquote von 89,29 Prozent war er der ballsicherste Spieler seiner Mannschaft. Auch 16 Sprints, 3 Flanken aus dem Spiel und 39 intensive Läufe waren ein guter Wert für 60 Minuten Spielzeit. "Es war ein unglaubliches Gefühl. Dass ich mein Bundesliga-Debüt gefeiert habe, ist nicht in Worte zu fassen", sagte Traoré auf RevierSport-Nachfrage.

Nach der Bundesliga-Premiere winkt nun das Startelf-Debüt. Sein Konkurrent Marnon Busch hatte sich in Wolfsburg einen strukturellen Schaden an der Vorderseite des linken Oberschenkels zugezogen und wird beim kommenden Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (26. August, 15.30 Uhr) ausfallen. Gut möglich, dass Traoré dann von Beginn an aufläuft und seine eigene Erfolgsgeschichte weiterschreibt.