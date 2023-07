VfL Bochum: Passlack sieht "Schritt nach vorne", Letsch kritisiert zweite Halbzeit

Der VfL Bochum hat das Testspiel gegen Parma Calcio mit 0:1 verloren. Das sagten Trainer Thomas Letsch und Rechtsverteidiger Felix Passlack.

Nach der 3:4-Pleite unter der Woche gegen Spezia Calcio hat der VfL Bochum auch das zweite Testspiel im Trainingslager verloren. Wieder gegen einen italienischen Zweitligisten, diesmal aber deutlich unspektakulärer. In einer an Highlights armen Partie gegen Parma Calcio unterlag die Mannschaft von Thomas Letsch am frühen Samstagabend mit 0:1 (0:0).

"Auch heute haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit", meinte Felix Passlack nach Abpfiff. "Wir haben gut verteidigt und eigentlich nichts zugelassen. Darauf müssen wir aufbauen und versuchen, das über 90 Minuten umzusetzen."

Der Neuzugang aus Dortmund war in den ersten 45 Minuten als rechter Schienenspieler zum Einsatz gekommen. Nach seiner Auswechslung musste er mit ansehen, wie die Bochumer erst Glück hatten, als Parma einen Foulelfmeter verschoss (74.) - in der Schlussphase aber doch noch den Siegtreffer erzielte (85.).

"Im grünen Bereich war das noch nicht", sagte Passlack zur zweiten Halbzeit. "Wir haben die Positionen nicht mehr so gehalten und uns zu wenige Torchancen erarbeitet. Daran müssen wir arbeiten."

Mit einem 0:0 wäre ich zufrieden gewesen. Unser primäres Ziel war es, defensiv stabiler zu werden Thomas Letsch

Ähnlich fiel das Fazit von Letsch aus. "Wir haben das Spiel kontrolliert und sehr gut verteidigt", bilanzierte der Coach die erste Halbzeit. Den zweiten Durchgang bewertete Letsch hingegen als "schlecht" und kritisierte: "Jeder hat ein bisschen das gemacht, was er wollte."

Vor allem die Bochumer Offensive enttäuschte. Über 90 Minuten kam der VfL zu kaum einer Torchance. "Mit einem 0:0 wäre ich zufrieden gewesen. Unser primäres Ziel war es, defensiv stabiler zu werden", sagte Letsch. Das gelang den Bochumern - nach elf Gegentreffern in den ersten vier Vorbereitungsspielen ließen sie gegen Parma kaum etwas zu.

Aber: "Wenn man keine Torchancen erhält, muss man wenigstens die Null halten. Das haben wir nicht geschafft." Dass Letsch ist der zweiten Halbzeit ordentlich durchwechselte, ließ der 54-Jährige dabei nicht als Ausrede gelten. "Jeder, der heute auf dem Platz stand, hat den Anspruch, in der Bundesliga zu spielen."

Nach der vierten Niederlage im fünften Testspiel endet das Trainingslager des VfL in Südtirol. Nach der Abreise am Sonntag trifft sich die Mannschaft am Mittwoch wieder. Am kommenden Samstag steht die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart an: ein Doppel-Test gegen Luton Town im Ruhrstadion. (mit gp)