VfL Bochum: Nächste Testspiel-Pleite - später Gegentreffer für harmloses Letsch-Team

Der VfL Bochum hat das Testspiel gegen Parma Calcio im Trainingslager verloren. Der offensivschwache Revierklub kassierte ein spätes Gegentor.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol musste der VfL Bochum eine weitere Testspiel-Niederlage hinnehmen. Der Bundesligist unterlag dem italienischen Zweitligisten Parma Calcio nach einem späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0). Für den VfL war es die vierte Pleite in der fünften Partie der Sommer-Vorbereitung.

Wie schon bei der 3:4-Niederlage im XXL-Test gegen Spezia Calcio am Mittwoch wurde die Partie im Stadion in Brixen ausgetragen.

Diesmal lief die Elf von Trainer Thomas Letsch vor einer stimmungsvollen Kulisse auf. Fans aus Bologna und München statteten den befreundeten Bochumern einen Besuch ab.

Auf dem Rasen gab es in der ersten Halbzeit allerdings Magerkost zu sehen. Eine Doppelchance durch Philipp Hofmann und Lukas Daschner blieb die einzige nennenswerte Offensivaktion des VfL. Da auch die Italiener wenig anboten, ging es ohne Tore in die Pause. Immerhin: Erstmals blieb der Revierklub in diesem Sommer ohne Gegentor im ersten Durchgang.

Aufstellung VfL Bochum: Riemann (46. Thiede) - Masovic (70. Bozickovic), Ordets, Loosli - Passlack (46. Gamboa), Soares (46. Stöger) - Bero (70. Förster), Losilla (60. Osterhage) - Asano (46. Antwi-Adjei), Daschner (46. Zoller) - Hofmann (70. Osei-Tutu) Tore: 0:1 Begic (85.) Bes. Vorkommnisse: Ansaldi verschießt Foulelfmeter für Parma (74.)

Zum Wiederanpfiff nahm Letsch fünf Wechsel vor, brachte unter anderem Simon Zoller anstelle von Lukas Daschner. Und es dauerte nur wenige Augenblicke, ehe der Stürmer zur Führung traf - vermeintlich, denn der Schiedsrichter hatte eine Abseitsposition erkannt (46.).

Beide Teams sparten ansonsten weiterhin mit Höhepunkten rund um die Strafräume, was auch an den zahlreichen Wechseln gelegen haben dürfte. Glück hatte der VfL eine gute Viertelstunde vor dem Abpfiff. Parmas Cristian Ansaldi schoss einen Elfmeter über das Tor (74.). Der kurz zuvor eingewechselte U19-Verteidiger Niko Bozickovic hatte gefoult.

So deutete vieles auf ein torloses Remis hin. Doch fünf Minuten vor Ende fiel dann doch noch ein Treffer. Tjas Begic traf von der Strafraumkante zur Führung für Parma (85.) - da hatte die Bochumer Defensive nicht konsequent genug verteidigt. Es blieb beim 0:1 und der VfL kassierte die vierte Niederlage im vierten Testspiel in Serie.

Nach der Woche in Südtirol tritt der VfL-Tross am Sonntag die Heimreise an. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am nächsten Samstag steht der Testspiel-Doppelpack gegen den englischen Erstliga-Aufsteiger Luton Town an. Danach wird es ernst: Erst gastieren die Bochumer in der ersten Pokalrunde bei Arminia Bielefeld (12. August), dann steigt der Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart (19. August).