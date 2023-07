VfL Bochum:3:4 nach 3:1 gegen Spezia Calcio - fünf Mann fielen aus

Der VfL Bochum führte 3:1 gegen Spezia Calcio, verlor dennoch. Weil es dabei bleibt, dass die Mannschaft zu viele Tore kassiert.

Gegen Verl und Düsseldorf gab es jeweils drei Gegentore, nun sogar vier: Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat seinen XXL-Test gegen Spezia Calcio (Serie B in Italien) mit 3:4 verloren. Gespielt wurde über drei Mal 40 Minuten. Und das, obwohl es am Vormittag noch eine knackige Einheit im Trainingslager in Gais/Südtirol gab.

VfL-Trainer Thomas Letsch erklärte: "Das, was wir im Spiel vorhatten, wollten wir im Training simulieren. Vielleicht hätten wir es kürzer machen können. Aber wir haben auch gestern eine Einheit gestrichen. Klar ist: Das ist die Phase, wo die Müdigkeit am größten sein wird. Die Jungs sind aber fit, da mache ich mir keine Sorgen. "

Letsch nutzte die ungewöhnliche Spielzeit auch dazu, um all seinen Keepern jeweils 40 Minuten Praxis zu verschaffen. Mit Moritz Broschinski, Tim Oermann, Philipp Förster, Mats Pannewig und Moritz-Broni Kwarteng konnten fünf Akteure nicht mitwirken.

Letsch klärte auf: "Tim Oermann hat am Dienstag in der letzten Aktion eine blöde Bewegung gemacht. Wir müssen die Diagnose abwarten, aber wahrscheinlich liegt da eine kleine Verletzung vor. Moritz kämpft seit einer Weile mit Problemen im Adduktorenbereich. Er gibt immer 150 Prozent, da müssen wir aufpassen, ich hoffe, er steigt am Donnerstag wieder ein."

Zum Spiel, wo der VfL eine 3:1-Führung verspielte: Nach einer Phase des Abtastens wurde der VfL schneller und führte nach den ersten 40 Minuten verdient mit 1:0. Lukas Daschner staubte nach feiner Vorarbeit von Takuma Asano ab.

Spezia Calcio kam zu Beginn des zweiten Drittels zum Ausgleich, doch die Bochumer nutzten ihre Überlegenheit kurz danach wieder aus. Erst war es Erhan Masovic mit einem Hacken-Treffer, dann traf Philipp Hofmann zum 3:1.

Im dritten Drittel ging nicht mehr viel bei den Bochumern. Nach einem Fehler von Patrick Osterhage im Aufbau traf Szymon Zurkowski humorlos unter die Latte. Kurz danach hatte Moritz Römling Pech, der eine Flanke ins eigene Tor zum 3:3 abstaubte. Niccolò Pietra drehte in der 102. Minute mit seinem Treffer die Partie komplett für Spezia Calcio.

So spielte der VfL Bochum:

Esser (41. Riemann / 81. Thiede) - Loosli (81. Hartwig), Mašović (60. Zoller), Ordets (81. Römling) - Gamboa (60. Passlack), Losilla (60. Soares), Bero (60. Bozickovic), Stöger (81. Holtmann) - Asano (60. Hofmann), Daschner (73. Osei-Tutu), Antwi-Adjej (60. Osterhage)

Tore: 1:0 Daschner (26.), 1:1 Sanka (48.), 2:1 Masovic (59.), 3:1 Hofmann (67.), 3:2 Zurkowski (88.), 3:3 Römling (95., Eigentor), 3:4 Pietra (102.)